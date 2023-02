A horvát tengerparti városban, Rijekában, hatsávos pályán rendezték a XXIV. Egyéni Felnőtt és XVI. Egyéni U23 teke Világkupát. A magyar delegáció tagjaként U23 korosztályban Németh Enikő és Cserpnyák Martin léphetett pályára, felnőtt korosztályban pedig Hári Boglárka, Sass Edit és Zapletán Zsombor képviselte Magyarországot. A férfi felnőttválogatott szövetségi edzője pedig a Répcelaki SE vezetőedzője, Kiss Zsolt. Az U23-as fiúknál a 16 fős mezőnyben hazánkat és megyénket a Szentgotthárdi VSE Szuperligás csapatának játékosa, Cserpnyák Martin képviselte, az együttes szövetségi kapitánya pedig egyben klubedzője, Tróbert József. Martinnak nem volt szerencséje a sorsolásnál: az első fordulóban a nyolc közé jutásért a későbbi ezüstérmes német Tim Brachtelt kapta és 642:573 arányban, 4-0-ra alulmaradt. Ráadásul amikor kezdett feljönni, megsérült.

– Három kiemelt játékos volt a mezőnyben, Martin pedig a második helyen rangsorolt Brachtel ellen lépett pályára - mondta Tróbert József. – Előzőleg éppen emiatt nem voltak kimondott elvárásaink: úgy voltunk vele, a sorsolás után meglátjuk, mit érhet el. Nos, mivel Fortuna nem kedvezett játékosunknak, vérmes reményeink nem lehettek. Tudtuk, ahhoz, hogy továbbjusson, riválisának tudásához képest gyengébben kell dobnia, míg Martinnak 120%-ot kell nyújtani. Az első pályán remekül játszva nyert Brachtel. A másodikon viszont Martin kezdett remekül, vezetett a német fiú ellen, amikor a tizedik dobásnál a vádlijához kapott, kérdéses volt, hogy tudja-e folytatni a mérkőzést. Az ápolási szünet után bár jobban lett, de összeszorított fogakkal, hatalmasat küzdve sem volt reális esélye, hogy megfordítsa a párharcot.

Sportemberi kvalitásait mutatja, hogy bicegve is próbálta a legjobbját nyújtani, de végül a német versenyző 4-0-ra nyert. Az 573 fás teljesítménye egyébként sok más versenyző ellen így is továbbjutást érhetett volna. De így sem búslakodunk, a négy napos versenyen sok értékes nemzetközi tapasztalatot szereztünk - nem csak az utánpótlás, hanem a felnőttjátékosok mérkőzéseit is végignéztük. Kifejezetten nehéz pályán dobtak a játékosok. Szerencsére Martin már rendbejött és minden bizonnyal játszhat a hétvégi bajnokin.

Ami a többi magyart illeti, legjobban a nőknél a bronzérmet szerző Hári Boglárka szerepelt.