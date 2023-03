DEAC - Haladás VSE 5-2 (2-1). Debrecen, NB I.-es futsalmérkőzés, felsőházi rájátszás, vezette: Borbás, Kakuk (Vida).

DEAC: Krajcsi - Vass O., Nagy B., Harmati, Tóth A. Csere: Tóth Be. (kapus), Szatmári, Deiby, Thiago, Rácz, Sándor, Győri, Szabó, Tóth Ba. Edző: Elek Gergő.

HVSE: Alasztics - Szalmás, Luiggi, Hajmási, Sipos. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Nagy K., Dróth, Vatamiuc-Bartha, Cassemiro, Fehér, Vas Á. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Nagy B. (2.), Thiago (20, 27.), Rácz (39.), Deiby (33.), ill. Dróth (7.), Hajmási (39.).

Rögtön nekiesett ellenfelének a Haladás, mégis a DEAC szerzett gólt: jobb oldalon húzta meg a házigazda, az éles beadást a középre berobbanó Nagy sodorta közelről a kapuba (1-0). A HVSE nem esett kétségbe, támadásban maradt, uralta a meccset. A Debrecen szervezetten, keményen védekezett, mégis több szombathelyi helyzet alakult ki. Dróth törte fel a reteszt: egy jobbról legurított oldalberúgást ágyúzott messziről a bal felső sarokba - még a hazai szurkolók is tapsoltak a bődületes gól láttán(1-1).

A folytatásban próbálta növelni az előnyét a Haladás, de a DEAC kellemetlen ellenfélnek bizonyult. Dróth balról elengedett lökete a hosszú kapufán csattant. A DEAC nehezen tartotta meg a labdát, támadást nem tudott felépíteni, átlövésekkel veszélyeztetett. A Haladás jól futballozott, de komoly lehetőségeket puskázott el, Luiggi került többször is helyzetbe, Cassemiro is nagy ziccert rontott. És ahogyan ilyenkor lenni szokott, jött a büntetés: 25 másodperccel a szünet előtt kontrázott a DEAC, Thiago tört egy az egyben kapura, nem hibázott, okosan pörgetett a kirontó Alaszics felett, mellet (2-1) a kapuba.

Fordulás után is Haladás-rohamokat láthattak a szurkolók - és nagy Krajcsi-védéseket. A DAEC nem változtatott a tatikáján: védekezett, és próbált kontrázni. Csak nem akart góllá érni a szombathelyi mezőnyfölény. Sőt, volt veszély a hazai kontrákban is. És pontrúgásból is jó volt a DEAC: Thiago bombázott a léc alá kissé talán kiszorított helyzetből, jobbról egy szabadrúgást (3-1).

Próbálta fokozni a tempót, a nyomást a Haladás, de sorra hagyta ki a helyzeteket. És jött az újabb hazai kontra - és a negyedik hazai gól, Deiby is kapusra vezethette rá a labdát (4-1). Így a 33. percben vészkapus játékra váltott a HVSE. És nyomott keményen, de eredménytelenül. Semmi nem akart összejönni. Hajmási szépíett, közelről fejelt a kapuba (4-2), amire szinte rögtön góllal válaszol a DEAC (5-2), természetesen kontrából - egy perc volt hátra, eldőlt a meccs.

Nagy tragédia nem történt, veresége ellenére is biztosan áll a tabella élén a Haladás.