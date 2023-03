Innsbruckban rendezték az idei esztendő egyik legrangosabb kick-box versenyét, az Austrian Classic Kick-box Világkupát. A nemzetközi megmérettetésen 236 csapat 1337 versenyzője indult, a résztvevők összesen 2214 nevezést adtak le.

A szombathelyi Controll SE edzője, Dancsó Zoltán kettős szerepben volt jelen a világeseményen, hiszen a vasi klub trénereként saját növendékeinek trenírozása mellett több más hazai egyesület versenyzője is felkérte, hogy segítse őket a felkészüléseben. Kiválóan szerepeltek a controllosok, köztük Prikler Márk, aki juniorok 79 kg-os mezőnyében light-contactban ezüstöt, kicklightban pedig aranyérmet szerzett. Ugyanebben a korosztályban és súlycsoportban kicklightban klubtársa, a sérüléséből visszatérő Ersing András végzett a második helyen. A felnőttek között Pataki Barnabás 57 kg-ban ligt-contactban harmadik, kicklightban pedig második pozícióban végzett. Szintén felnőtt kategóriában Horváth Erik 94 kg-ban kicklightban bronzérmes lett, míg 89 kg-ban ugyancsak kicklightban meg sem állt a dobogó tetejéig. Kustánczi Dárius C2-es kategóriában az 52 kg-osok között light-contactban a legjobb 16-ig jutott, míg kicklightban az első nyolcba került, de dobogóra egyik szabályrendzserben sem tudott felállni. Dáriushoz asonlóan szerepelt Rumankó Levente és Szikora Máté is, mindketten C2-es 63 kg-ban mérettették meg magukat, light-contactban a 16 között, míg kicklightban az első nyolcban végeztek. A nők között a junior korosztályú Barbarics Alexa 60 kg-ban ugyancsak jól helytállt light-contact és kicklight szabályrendszerben is.

– Ki kell emelnem Prikler Márk teljesítményét, rendkívül szorgalmas sportolóról van szó, aki remélhetőleg idén is válogatott lesz és maradandót tud alkotni az EB-n – értékelt Dancsó Zoltán, a Controll SE edzője. – Kimagaslót eredményt nyújtott Horváth Erik is, aki korábban vb-bronzig jutott. Mostanáig Bécsben tanult és sportolt, nemrégiben tért haza. Vele kapcsolatban még nem tudtuk eldönteni, melyik súlycsoport fekszik neki jobban, ezért próbáltuk ki kettőben is.

A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Clubot két versenyzője, Bedi Miklós és Holczmüller Bence képviselte, akiket Mayer Gábor és Wappel Tibor készített fel a viadalra. Bedi Miklós a verseny előtti napon lebetegedett, így nem tudott elutazni a rangos tornára. Holczmüller Bence két kategóriában indult. Felnőtt light-contact 84 kg-os szabályrendszerben hamar vereséget szenvedett, így a 9. helyen végzett. Felnőtt kick-light 84 kg-ban pedig az 5. helyen zárt.

– Nagyon sajnáljuk, hogy Bedi Miklós betegsége miatt nem tudott elindulni az ausztriai versenyen, reméljük, a következő megmérettetésre már újra remek formában lesz – nyilatkozta Mayer Gábor vezetőedző, klubelnök. – Holczmüller Bence light-contactban sajnos idő előtt kiesett. Kick-lightban első mérkőzését TKO-val, fölényesen megnyerte, így a legjobb nyolc közé került. A folytatásban jó úton járt, hogy beverekedje magát a legjobb négy közé. A második menetben azonban orrvérzése miatt a bíró nem engedte tovább a meccset. Így ezzel az éremszerzés elmaradt – fogalmazott a tréner, aki megjegyezte azt is, hogy a verseny szervezése nem az elvárt minőségű volt, mivel a rendezők a magas nevezési díjakat ugyan beszedték, de ennek ellenére az esemény lebonyolítása kaotikusra sikerült.