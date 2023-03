Győr SZOL TC–Répcelaki SE 3:5 Győr, férfi teke Szuper­liga-mérkőzés.

Győr SZOL TC: Danóczy 622, Tóth D. 554, Bíró 544, Koller 638, Németh M. 578, Somodi 632.

Répcelak: Bóka 576, Horváth Z. 632, Tóth Á. 620, Bíró 593, Móricz 638, Molnár P. 617. Edző: Kiss Zsolt

A szomszédvári rangadón az első sorban Bóka Róbert 3-1-re kikapott Danóczy Richárdtól. Horváth Zoltán viszont magabiztosan, 4-0-ás szett ránnyal hozta a csapatpontot Tóth Dániel ellen. A második sorban Tóth Áron elhozta a pontot Bíró Ervinnel szemben. Míg Biró Patrik 593 fával 4-0-ra kikapott a hazaiak legjobbjától, a 638 fáig jutó Koller Dánieltől. Az utolsó sorra Móricz Zoltán és Molnár Pál 63 fás répcelaki előnnyel léptek pályára. Móricz ismét magabiztosan hozta a pontját, a válogatott játékos 638 fát ütött. Molnár Pál pedig szoros meccsen elvesztette pontját Somodi Károllyal szemben. A Répcelak azonban így is nyert 5:3-ra, a vasiak roppant fontos győzelmet arattak a szombati, szentgotthárdi rangadó előtt.

Ifjúsági: 1:3 (3568-3676). Simon Sz. 534, Varga B. 544.

Köfém SC–Szentgotthárdi VSE 3:5 (3418-3439). Székesfehérvár, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Köfém: Kéri-Kineth 577, Németh A. 592, Botka 555, Sziklási 577, Poroszlai 544, Czeilinger 576.

Szentgotthárd: Cserpnyák M. 566, Karba N. 576, Karba B./Oswald 524, Cseh B. 567, Takács T. 587, Pákai 619. Edző: Tróbert József.

Rosszul kezdődött a mérkőzés a szentgotthárdiak számára, Cserpnyák Martin és Karba Noel is elveszítette mérkőzését, így az első forduló után 2:0-ra a hazaiak vezettek. A második sorban Cseh Bence megszerezte a vasiak első csapatpontját. A hazaiak ekkor 3:1-re és közel 80 fával vezettek. Az utolsó fordulóban aztán robbantott a Szentgotthárd. Pákai Zsolt és Takács Tamás is remekül játszott, valamivel több mint tíz dobással a vége előtt a vendégek átvették a vezetést, és már nem is engedték ki a kezükből. Szoros, kiélezett mérkőzést vívtak a csapatok, a gotthárdiak teljesítménye fokozatosan javult, és végül megszerezték a győzelmet. Tróbert József csapata tehát folytatta remek tavaszi szereplését.

Ifjúsági: 1:3 (1055-1099). Kropf/Cserpnyák M. 526, Oswald 573.

A soron következő, 15. fordulóban szombaton vasi rangadót rendeznek: 12 órakor a Szentgotthárd a Répcelakot fogadja.