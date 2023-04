Múlt héten dunavarsányi edzőtáborral hangolódott a magyar válogatott a kontinensviadalra. A közös munkából a kötöttfogásúak közül a tavalyi Eb-n a nehézsúlyúak (130 kg) között bronzérmes Vitek Dáriusz, szabadfogásúaknál a 65 kilogrammban címvédő Muszukajev Iszmail, illetve az egy éve Budapesten harmadik Ligeti Dániel (125 kg) hiányzott, míg a friss U23-as Eb-győztes Szél Anna (57 kg) és a kötöttfogású 72 kilóban Európa-bajnok Fritsch Róbert is kisebb sérüléssel edzett, a tavalyi vb-n ezüstérmes Lévai Zoltán pedig (kötöttfogás 77 kg) ujjsérüléssel bajlódik. Ligeti autója meghibásodása miatt csatlakozott később a a kerethez. A sajtónyilvános edzésen Bácsi Péter, a magyar szövetség szakmai igazgatója elmondta, hogy a helyzet nem ideális, ennek ellenére jó szereplést vár a válogatottól.

– A tavalyi évben magasra tettük a lécet, mert minden idők legeredményesebb Eb-szereplését produkáltuk Budapesten, de azt gondolom, túlzó lenne az az elvárás, hogy ugyanazt a szintet hozzuk mint tavaly – nyilatkozta Bácsi Péter. – Ráadásul sajnos a felkészülés végére sérülések és betegségek nehezítik a munkát. Bízom benne, hogy 4-5 érem összejöhet, de azt mondom, akár 6-7 dobogós helyezés is benne van a válogatottban. Remélem, hogy rám cáfolnak, ahogy korábban is. Eddig minden évben egy kicsit alásaccoltam, remélem, hogy most is így lesz – mondta a kétszeres világ- és Európa-bajnok korábbi sportoló, utalva az egy éve nyert kilenc magyar éremre.

A hétfőtől vasárnapig tartó kontinensviadalon hat nő, nyolc szabad- és kilenc kötöttfogású birkózó képviseli a magyar színeket. Mivel minden kategória küzdelmei kétnaposak, az első éremosztás kedden este lesz, hétfőn elődöntőkkel zárul a program. A selejtezők, illetve a vigaszági meccsek egészen szombatig rendre 11.30-kor kezdődnek, a nyitónapon az elődöntőkre 18.00-kor, a következő versenynapokon pedig 16.45-kor kerül sor. Az éremcsaták keddtől szombatig 18 órakor kezdődnek. A vasárnapi zárásnál a vigaszági meccsek 15, a helyosztók 17 órakor rajtolnak.

– Dani súlycsoportjában erős, népes mezőny jött össze, 14-en lépnek szőnyegre, köztük világ- és Európa-bajnok – jelezte Veréb István, a HVSE birkózó szakosztályának vezetőedzője. – Osztrák riválissal kezd, majd ha továbbjut rajta, ami nem megoldhatatlan feladat, a következő körben egy bolgár–moldáv párharc győztesével csap össze. A reményeink szerint megismétli a tavalyi szereplését, és felállhat a dobogóra – reálisan szemlélve az erőviszonyokat is a bronzérem lehet a célja!