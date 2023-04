MTK Budapest–Szombathelyi Haladás 0-2 (0-1). Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 500 néző, NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Káprály.

MTK: Rácz G. – Varju, Vadnai Szépe, Poór (Kocsis, 77.) – Kata, Bognár I. (Zuigeber, 60.), Mezei (Stieber, 60.) – Palincsár, Németh K. (Horváth A., 60.), Kovács M. (Kapronczai, 77.). Edző: Horváth Dávid.

Szombathelyi Haladás: Mursits – Nyíri, Csonka, Devecseri, Bolla G. – Csilus, Zvekanov, Csernik (Doktorics, 64.), Horváth R. – Molnár (Lencse, 78.), Borvető. Edző: Michal Hipp.

Gólszerzők: Bolla (15.), Molnár (75.).

13. perc: A vasiak jöhettek kirúgással, de saját tizenhatosuk előtt eladták a labdát. Ám Bognár 13 méterről, jobbról leadott lapos lövését Mursits védte.

15. perc: Horváth Rajmund jobbról a rövid sarokra belőtt szögletét Bolla szép mozdulattal nyolc méterről a hosszú, bal sarokba fejelte (0-1).

17. perc: Nyíri 18 méteres lövését védte Rácz.

28. perc: Az elcsúszó Nyíri kezére pattant a labda a tizenhatoson belül – tizenegyes. Bognár jobb sarokra tartó büntetőjét Mursits azonban gyors vetődéssel kiütötte.

30. perc: Molnár szerzett labdát az MTK 16-osának előterében, de 17 méteres lövése a kapu mellé szállt.

50. perc: Molnár jobbról, 10 méterről bal sarokra leadott lövését fogta Rácz.

71. perc: Vadnai beadását Zuigeber négy méterről, ziccerből lőtte rá, de Mursits bravúrral védett.

73. perc: Horváth jobbról leadott lövését Mursits lábbal védte.

75. perc: Molnár húzott el a bal oldalon Szépe mellett, lövése elsőre kijött Rácról, a kipattanót a támadó hat méterről a kapuba lőtte (0-2).

Az MTK remek formában várta a mérkőzést, tavaszi kilenc bajnokijából nyolcat megnyert, egy döntetlent játszott. Utolsó vereségét – még az ősszel – a Haladás ellen, Szombathelyen szenvedte el (2-3).

Nagy lendülettel kezdte a meccset a Haladás, amellyel alaposan meg is lepte ellenfelét. A vasiak jobbról-balról vezették veszélyes támadásaikat, a hazaiak csak védekeztek. Aztán amikor a hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést, a vendégek egy szöglet után megszerezték a vezetést. A kék-fehérek birtokolták többet a labdát, de vajmi kevés veszélyt jelentettek Mursits kapujára. A szombathelyiek védekeztek és kontrákkal próbálkoztak. Aztán tizenegyeshez jutott az MTK, de Mursits bravúrral védett. Sőt, a következő percben megudplázhatta volna előnyét a Haladás, ám Molnár nagy helyzetben a kapu mellé lőtt. A hazaiak nem találtak fogást a vendégeken, akik olykor egymást is kisegítve vékdezeztek. Szünet után változtos játékkal teltek a percek, a hazaiak enyhe mezőnyfölényben futballoztak. Ám a vendégvédelem stabilan állt a lábán, Mursits Roland pedig remekül védett. A vasiak azonban nem csak védekeztek, ha tehették ellentámadásokat is vezettek. Egy ilyen akció után Molnár megszerezte a második Hali-gólt – eldőlt a meccs.

A szervezetten futballozó Haladás megérdemelten győzött.