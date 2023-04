Az első mérkőzésen (Pro-Am K1, U15, 50 kg) Kustánczi Dariusz egyhangu pontozással győzte le Kórós Richárdot – és hazavihette a magyra bajnoki övet. Majd Orosz Dániel (amatőr MMA, 77 kg) vívott rendkivül szoros meccset Lamik Armanddal – végig Armand vezetett, ám Dániel az utolsó menetben fordított, és technikai KO-val nyert. A nap egyik legvéresebb küzdelmét hozta Dömök Ákos és Farkas Ferenc (amatőr MM, 77 kg) összecsapása.

Ákost szemsérülés miatt már az első menetben ápolták, később a homlokát kellett összevarrni. Ennek ellenére megnyerte a mérkőzést! Szépen sikerült Seregély Gyöngyi búcsúmérkőzése, aki Mészáros Mecédesszel csapott össze (kyokushin karate). Kemény mérkőzést vívtak a lányok – Gyöngyi látványos fejrúgásaival kápráztatta el a közönséget, begyűjtötte el magyar bajnoki övet. Boldog Martin (profi MMA, 71 kg) a szlovák Marino Dih ellen aratott kiütéses győzelmet! Gomán Renátó (profi K1, 76 kg) végig remekül dolgozott, erős rúgásokat és ütéseket vitt be osztrák ellenfelének, Marko Gerstmannak.

A kiütés ugyan elmaradt, de így is megszerezte a WMAC interkontinentális bajnoki övet. Vas Gábor és a holland Jurick Soekhai (profi K1) parázs mecset vívott. Az első menet a hollandé volt, majd a magyar harcos fokozaton erőre kapott, végül az ő derekára került a nemzetközi bajnoki öv. Az utolsó mérkőzésen Molnár Benjamin és az indonéz Quincy Makatita nézett farkasszemet (profi MMA). Molnár nagy formában harcolt, többször is földre vitte amúgy kiváló ellenfelét, valamint jópár ütést is bevitt a fejére – a mérkőzést félbe is kellett szakítani az indonéz versenyző fejsérülése miatt. Molnár végül egyhangú pontozással nyert. Majd Őze Balazs szakmai igazgató bejelentett, hogy győzelmével Benji esélyt kapott a világbajnoki öv megszerzésére a WMAC világszervezet részéről.