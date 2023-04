Duóban, csapatban és egyéniben mutatták be gyakorlataikat a versenyzők - mindannyian dresszben, sminkben, elkészített frizurával érkeztek. A háziverseny egyik célja ugyanis éppen ez, hogy gyakorolják a fellépést a komolyabb megmérettetésekre. - Meg kell tanulniuk felállni, bemenni, elfogadni a kudarcot és a sikert is. Ez is edzést kíván: minél többször gyakorolják, annál jobban megy majd – mondja Horváth Béláné Marika, a sportág helyi lelke és szervezője. Hozzáteszi: jelenleg mintegy nyolcvanan járnak hozzájuk ritmikus sportgimnasztikára, de valóban mindenkinek ajánlja ezt a sportot - ügyesebbé teszi a testet, fejleszti az érzéket.