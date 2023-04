Adams közelijére válaszul Rudner süllyesztette az Olaj első hármasát, aztán az ellentámadásból Mitchell is betalált távolról (23-18). Ruddner büntetőivel és Mitchell duplájával ötpontos vasi előnnyel zárult az első etap (25-20). Cakarun középtávolijával növelte előnyét a Körmend, majd Durázi Williamson elleni teljesen nyilvánvaló szabályos szerelését minősítették a bírák szabálytalannak, kiváltva ezzel a hazai publikum haragját. Ez azonban csak még motiváltabbá tette Kocsis Tamás legénységét, amely Chambers szemfüles labdaszerzésével, majd 2+1-es akciójával 32-21-re húzott el – egy emberként zúgott a 10, 10, 10!

A 15. percben Durham első pontjaival 35-28-ra zárkózott a Szolnok, Kocsis Tamás pedig időt kért, kezdett lendületben jönni a vendég alakulat. Subotic kettesével a 17. percben ugyan 5-re zárkózott az Olaj, de a házigazda kiváló védekezéssel Chambers vezérletével ismét 9 pontosra tudta feltornászni előnyét. Ehhez még Omenaka ésMitchell is hozzájárult egy-egy büntetővel, így félidőben 45-34-et mutatott az eredményjelző. Gasper Potocniknál nagyon elszakadt a cérna a nagyszünetre, folyamatosan bírálta a játékvezetők tevékenységét a pálya széléről, majd az öltözőbe menet is.

Két negyedet követően a 10 eladott hazai labda soknak számított ugyan, viszont ehhez közel 73 százalékos dobóhatékonyság párosult, valamint egy 16-9-es lepattanó arány. Szolnoki oldalon viszont rendkívül visszafogottan teljesítettek a meghatározó emberek, pontosabban annyit tudtak hozzápakolni a közöshöz, amennyit a Körmend engedett. Amiről előzetesen beszélt Kocsis Tamás, nevezetesen az agresszív védekezés és a koncentráció, azt az első félidőben maximálisan betartották a játékosai.

Szünet után Subotic közelije után egy 9-0-ás szériát repesztett az Egis Körmend. Adams és Mitchell is beakasztott egy-egy triplát, Omenaka is villant és máris 18-cal húztak el a Rába-partiak. Potocnik mester időt kért, majd kérdően nézett övéire mielőtt alaposan kiosztott mindenkit. A 24. percben egy kisebb csetepaté alakult ki a pályán, amelynek Pongó, Chambers és Omenaka voltak a főszereplői, de hamar szétválasztották a feleket.

Az eset után videóztak a játékvezetők, Pongó sportszerűtlent kapott, Omenaka pedig elkönyvelhette második személyijét. Az egyre feszültebb, felpaprikázott hangulatban Mitchell egymás után két trojkát szórt be, talpon a csarnok, majd jött Chambers, szintén távolról – honnan máshonnan – és már 20-at számolt a közönség az Olajra (63-41). Ezt még talán a legvérmesebb Körmend-drukkerek sem gondolták volna. De ezen az estén minden az MTE mellett szólt, szinte egyetlen gyenge pontja sem volt Kocsis Tamás együttesének.

A harmadik negyed utolsó perceiben valamicskét sikerült lopnia a távot a Szolnoknak, mivel Kocsis Tamás igyekezett pihentetni legjobbjait (69-53). A negyedik játékrész elején Edwards is feliratkozott a pontszerzők listájára, rögtön egy triplával. Pár másodperccel később Pongó a kiállítás sorsára jutott, egyre nehezebb helyzetbe került az Olaj. 75-54-nél Potocnik ismét időt kért, de akkora csodára még egy Szolnok sem képes, hogy innen visszahozza a meccset az extrát nyújtó Körmend ellen. A 34. percben Ferencz második triplájával próbálta tudatosítani a vendégekben, hogy itt ma nincs keresnivalójuk (78-54). Elvétve tudott 20 alá benézni a jászsági alakulat, amely egyszerűen nem tudott mit kezdeni a vasi piros-feketék szervezett védekezésével. A legvégén a fiatalok is kaptak lehetőséget, akik közül Kiss Mátyás is betalált kintről. Örömmámor, fieszta hangulat a körmendi katlanban, 20-szal verték Kocsis Tamásék a Szolnokot!

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc állása: 1-1.