Schott Lukácsháza–Kemenesalja 4-2 (2-0). Lukácsháza, 100 néző, vezette: Szabó B.

Lukácsháza: Bán – BOLFÁN, Szentkúti, Toldi, Gombás (Lévai), Pungor (Németh B.), Horváth M. (Németh N.), Döbör, Rozmán (Horváth Sz.), László (TÓTH D.), BŐSZE.

Kemenesalja: HUJBERT – Németh M. (Pethő), Kolompár (Németh R.), Őri (Vajda), Szücs (Fülöp), CZÖNDÖR, Horváth B. (Géczi), Erdélyi, Varga R., Szabó B., Ölbei.

Gól: Horváth M., Pungor, Bősze, Rozmán, ill. Szabó B., Czöndör.

A hazaiak jól kezdték a találkozót, sorra dolgozták ki a helyzeteket, a vezetést is hamar megszerezték. A vezető találat kicsit el is kényelmesítette a vendéglátót, de így is két gólos előnnyel vonult a szünetre. A második félidőben a futballozni akaró sereghajtó szépített, visszajött a meccsbe – a hazaiak ekkor megrázták magukat és gyorsan berámoltak két gólt, eldöntve a találkozót. A vendégek erejéből még egy szögleti utáni gólra futotta. Sok helyzetet dolgozott ki a hazai csapat, ezekből viszont keveset használt ki – nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna a Lukácsháza.

Gérce-Vásárosmiske–Pecöl 3-1 (1-0). Gérce, 60 néző, v.: Elek T.

Gérce: Komáromi – Máthé, László, Lőrincz (Soós), Pethő, Lerik (Lakatos), Mórocz (Sebestyén), Nunkovics, Kovács T., Csonka, Kövesdi.

Pecöl: Kollarics – Wágner (Cséve), Svób, Gyürü, Oszkó (Németh I.), Orsós, Boncz (Balázs), Seper, Joó, Horváth B., Németh Z. (Szemes Z.).

Gól: Pethő, Lőrincz, Mórocz, ill. Gyürü.

Az átázott, mély talaj megnehezítette mindkét fél dolgát, folyamatos játék nem alakulhatott ki – ennek ellenére a csapatok a győzelem megszerzésére törekedtek. A hazaiak nagyot küzdve, helyzeteiket jól kihasználva megérdemelten nyertek a sportszerű Pecöl ellen. A hazaiaknál mindenki jó teljesítményt nyújtott.

Conoil Mersevát–Boba 0-2 (0-1). Mersevát, v.: Szabó III. Z.

Mersevát: Patyi – Gönye, Csótár, Dénes (Rába), Csite (Szalai-Golda), Horváth Zs., Orbán, Homlok, Nagy Á. (Kapcsándi), Döbröntei, Czupor (Takács).

Boba: László – Magyar (Dénes), Dornai (Prépost), Binder (Porkoláb), Fodor, Bugyi, Balogh M. (Farkis), Szabó J., Szigeti, Kóbor (Borsodi), Kozári.

Gól: Binder (2). Kiállítva: Kozári (60., Boba).

Sé Honvéd–Szeleste-Pósfa 3-1 (1-0). Sé, 100 néző, v: Magyar Gy.

Sé: Földi – Séfer, Kovács K., Muzsai (Vándori), Halmos, Nemes, Fichtacher (Kiss Mi.), Farkas K., Kiss Má., Kiss Márton Balázs (Németh A.), Uri.

Szeleste: Szentgyörgyvári – Nardai, Maráczi (Horváth R.), Horváth D., Fülöp, Pethő, Riba, Molnár G., Fehér (Marton), Kovács R. (Kovács T.), Horváth L.

Gól: Kiss Má. (2), Muzsai, ill. Horváth R.

A körülményekhez képest jól előkészített pálya várta a csapatokat. A hazai alakulat már az elején próbált nyomást gyakorolni ellenfelére, de a vendégek sem vonultak sündisznóállásba. Felváltva forogtak veszélyben a kapuk, mígnem a hazaiak egy nagyszerű támadás végén vezetést szereztek. A félidő hátralévő részben is élvezetes volt a derbi. A második játékrészben folytatódott a küzdelem. A mély talaj sokat kivett a játékosokból, de mindenki „állta a sarat”. Mindkét kapu előtt maradtak ki ziccerek. Aztán a hazaiak robbantottak, egy gyors támadást vittek végig, higgadt befejezéssel. De még nem volt vége, a vendégek öt perccel a vége előtt egy jogos 11-esből szépítettek. A slussz poén azonban a hazaiaké volt: egy szép egyéni alakítás után pontot tettek a találkozó végére. Végig nyílt, nagy iramú, érzelmektől sem mentes meccsen nyert megérdemelten a Sé.

Újperint–Alsóújlak 4-0 (4-0). Szombathely-Újperint, v.: Boda Gy.

Újperint: Szlámer – Fliegler, Tóth M., Viszket, Kovács G., Egyed (Sásdi), Hegedűs (Horváth M.), Czingráber (Kovács Zs.), Nyári, Szabó Z. (Kiss Á.), Szalay (Tamás).

Alsóújlak: Gábor – Kaposi (Toldi), Hantó (Káldi I.), Kántor, Pados, Varga Á., Káldi M., Ország (Ódor), Vasas (Papp A.), Nagy Z. (Hancz), Varga R.

Gól: Egyed (2), Szabó Z., Nyári.

Gencsapáti–Bozsok 2-1 (1-1). Szombathely, v.: Talabér N.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Kovács G., Varga R. (Sulyok), Soldatenko, Dancs, Fülöp, Tóth B. (Jónás), Egyed, Roshko, Lőrincz, Pochernin (Skrapits).

Bozsok: Farkas G. – Bigner, Kratochwill, Kalmár, Hankó (Pál), Németh O. (Páter), Dévényi, Dobány P., Kovács P., Kaposi, Kiss M.

Gól: Soldatenko, Lőrincz, ill. Hankó.

Küzdelmes, kemlny mérkőzésen a második félidőben nyújtott teljesítménye alapján megérdemelten tartotta otthon a három pontot a Gencs.

Elektromol Spari–Uraiújfalu 1-1 (1-0). Szombathely, vezette: Kondor T.

Spari: Pungor – Tóth A., Varsányi, Pulai (Neubauer), Jónás, Boldizsár, Majtényi, Láda, Fritz (Sipos), Dienes, Schmidt.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Gáspár, Németh B. (Keszei), Burka, Németh Z., Pungor, Kovács G., Czenki (Kollárits), Agg, Simon (Csete).

Gól: Pulai, ill. Szabó M.

A következő, 23. forduló menetrendje, szombat, 17.00: Boba–Spari, Kemenesalja–Mersevát. Vasárnap, 17.00: Uraiújfalu–Sé, Pecöl–Lukácsháza, Bozsok–Gérce-Vásárosmiske, Alsóújlak–Gencsapáti, Kemenesmagasi–Újperint.

Dél

Bajánsenye–Rum 2-4 (1-1). Őrimagyarósd, 40 néző, vezette: Marácz Z.

Bajánsenye: Kalamár – Bagó, Bacsák, Koltai, Horváth B., Hodács, Koczor, Kosár, Fábián (Horváth A.), Propszt, Varga D. (Horváth Z.).

Rum: Lepár – Székely, Gyurkó, Reznyák, Pupp, Molnár M., Bíró, Tárkányi (Kovács B.), Rosta, Kovács Z., Horváth Á.

Gól: Koczor, Koltai, ill. Bíró (3), Horváth Á.

A bajánsenyei pálya játékra alkalmatlan állapota miatt a mérkőzést Őrimagyarósdon rendezték meg. Az „idegenbeli hazai pálya” nem hozott szerencsét a Bajánsenyének. Az első játékrészben a vendég szerzett vezetést, majd a hazaiak egyenlítettek, több helyzetet elhibázva. A második félidőben a hazai csapat megszerezte a vezetést, tovább rohamozott az újabb gólokért. A jól védekező vendégek kontrákra rendezkedtek be, és jól is alkalmazták ezt a taktikát – így három ponttal távoztak. A sikerhez a kínálkozó gólszerzési lehetőségek jobb kihasználására lesz szüksége a bajánsenyei csapattól a jövőben.

Gyöngyöshermán-Szentkirály–Horváth Ranch Kft. Nádasd 0-1 (0-1). Szombathely, v.: Monostori I.

Gyöngyöshermán: Olasz – Möslinger, Bihun, Kis Z., Jantos, Bazsó (Dénes), Kopácsi, Kis L. (Németh Sz.), Tóth M., Séfer, Kovács D. (Hegedűs).

Nádasd: Rejtli – Pálmai (Kovács K.), Péter, Zsoldos, Varga M., Meskó M., Németh B., Mesics, Meskó E., Burka, Lónai (Neubauer).

Gól: Meskó M.

Kiegyenlített mérkőzést vívtak csapatok, a szerencse ezúttal a vendégek pártján állt.

Pinkavölgye-Felsőcsatár–Egyházasrádóc 0-2 (0-1). Felsőcsatár, vezette: Héra Cs.

Felsőcsatár: Sásdi – Szabó B. (Windisch), Sipos, Podlaviczki, Pehr, Csák, Schmalzl (Kopácsi, Krajczár), Donadi, Cseri, Hábetler, Virág.

Egyházasrádóc: Bali – Merőtei G. (Balikó), Merőtei T. (Lendvai), Németh M., Krajczár, Fejes, Szijj (Varga Z.), Mészáros, Filipovits, Zimonyi, Bányik (Varga D.).

Gól: Szijj, Németh M. Kiállítva: Cseri (36., Felsőcsatár).

Telekes Medosz–Tutitextil-Körmend VSE 1-1 (1-1). Telekes, v.: Bognár R.

Telekes: Blaskovics – Valkóczi (Görcsi P.), Dézsi, Orsós, Osvald, Molnár T. (Osbáth), Németh M., Vincze (Czövek), Görcsi D., Nyári, Kónya.

Körmend: Bérdi – Horváth D. (Frühvirth), Kocsis (Kiss B.), Papp P., Simon, Szatmáry, Petrovics, Sákovits, Kazinczki, Vilics, Szabó P.

Gól: Molnár T., ill. Szatmáry.

Jó felfogásban kezdett a házigazda, és az első lehetőségét gólra is váltotta. Ezt követően a Körmend rákapcsolt és egy szerencsés találattal egyenlített. Mezőnyben zajlott a játék, közepes színvonalon – de az időjárás miatt nem is lehetett jobb meccset játszani. Lehetőségek adódtak a hazaiak előtt, kapufát is rúgtak, míg az ellenfél a gyors csatárainak fellőtt labdákkal operált – pár bravúros védést be kellett mutatnia a telekesi kapusnak. A játék képe, a helyzetek száma alapján a házigazda talán közelebb állt a győzelmet – de a döntetlen is igazságos eredmény igazságos.

Tanakajd–Vasszécseny 5-0 (1-0). Tanakajd, v.: Ódor Á.

Tanakajd: Marcz L. – Gombkötő, Kölkedi, Marcz G., Orsós, Varga M., Süle (Kiricsi), Hittaller, Marcz M., Preiczer, Szalai.

Vasszécseny: Asztalos – Virág, Szakács, Dankó, Karai, Viszked, Németh Zs., Gál, Kiss K., Varga R., Varga M.

Gól: Szalai (3), Kölkedi, Varga M. Kiállítva: Viszked (41., Vasszécseny).

A szomszédvári rangadó a múltban mindig éles és küzdelmes mérkőzést hozott – a mostani összecsapásnál a csapatok nem voltak egy súlycsoportban. Az 5-0-s ereség a Vasszécseny szárára hízelgő, ha a tanakajdi csapat pontosabban céloz, könnyen lehetett volna két számjegyű is a különbség. A hazai csapat a játék minden elemében sokkal jobb volt ellenfelénél.

Rábatótfalu–Csákánydoroszló 2-5 (0-3). Szentgotthárd, vezette: Pintér B.

Rábatótfalu: Szukics – Keresztúri (Domján B.), Náricza, Kovács G., Domján D., Sütő (Papp V.), Anderkó, Kovács Á. (Szakács), Németh B., Dancsecs (Bouti), Soós (Falb).

Csákánydoroszló: Tóth B. – Sáfár, Török, Pandur, Dudás (Papp Á.), Dedics, Sárközi, Könye Balla (Őr), Urbán (Biczó), Németh M. (Bálint), Takács.

Gólszerzők: Bouti, Papp V., ill. Németh M. (2), Pandur, Könye Balla, Török.

A Szentpéterfa-Őriszentpéter mérkőzés a használhatatlan, felázott pálya miatt elmaradt.

A következő, 19. forduló menetrendje, szombat, 17.00: Körmend VSE–Bajánsenye. Vasárnap, 17.00: Csákánydoroszló–Rum, Őriszentpéter–Telekes, Egyházasrádóc–Szentpéterfa, Nádasd–Felsőcsatár, Vasszécseny–Gyöngyöshermán, Rábatótfalu–Tanakajd.