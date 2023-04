A piros-feketék első összecsapásán jól kezdett a vasi alakulat, azonban az első negyed második felében már távolodni látszott az Olaj. Többször is tetemes előnybe került a Szolnok, ám mindannyiszor visszakapaszkodtak a Rába-partiak. Egyenlíteniük viszont nem sikerült, mivel döntő pillanatokban mindig előlépett valaki a hazai oldalon, akinek pontjaival magabiztosan tartotta előnyét az Olaj, így 1-0-ra vezet a párharcban.

– Nem a játékunk minőségével volt gond, hanem sokkal inkább a koncentráció hiányával – vonta le a szerdai mérkőzés tanulságait Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – 17 támadó lepattanót engedtünk a Szolnoknak, pedig tudtuk és készültünk abból, hogy magasabbak és súlyban is többek. Megbeszéltük, hogy oda kell figyelni, ki kell őket zárni, ne ugráljanak a nyakunkba, ne engedjük be a mezőnyöket, de ez sajnos nem igazán jött össze. Ez a 17 támadó lepattanó gyakorlatilag 17 rossz dobás eredménye, mert védekezésünkkel ennyi rossz dobásra kényszerítettük ellenfelünket, viszont utána nem figyeltünk. 23 másodpercig remekül megoldottuk a feladatot, dobás után viszont érthetetlen módon hagytuk, hogy a Szolnok visszaszedje a labdát, amiből aztán könnyű kosarak születtek. Ez az egyik legfontosabb tényező, amit rendbe kell raknunk szombatig. A támadó lepattanók mellett érzékenyen érintett minket a 10 kihagyott büntető is – mindkettő fej, meg odafigyelés kérdése. Sajnálom, hogy így alakult, mert ha nincsenek ezek a hibák, nagyobb győzelmi esélyünk lehetett volna. Lesznek apróbb változtatások támadásban és védekezésben is, de egy a lényeg, hogy egyenlítsünk. Nagy szükség lesz ismét a szurkolókra, hogy belehajszolják a csapatot a győzelembe.

Kocsis Tamás hozzátette, csapatának fel kell vennie azt a faulthatáron mozgó agresszív védekezési stílust, amit a Szolnok alkalmaz, hogy kellő egyensúlyban a két oldal, máskülönben könnyen a Körmend fölé nőhet az Olaj.