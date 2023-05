Az alapszakaszban a Falco Szombathelyen (94-80) és Egerszegen (71-86) is legyőzte szomszédvári riválisát.

Zalai kosár vezette fel a meccset, amire válaszként a Falco állva hagyta ellenfelét (3. perc: 11-5). Gyorsan kényelmes előnyt épített ki magának a jól támadó, emellett remekül védekező, hatékonyan lepattanózó házigazda – Pot négy (!) triplával járult hozzá a meneteléshez (6. perc: 21-7). Időt kért a ZTE-kispad. De a folytatásban is a Falco diktálta a tempót, egyre nőtt a különbség (26-9), végül 17 ponttal (!) nyerte meg az első negyedet. A kisszünetről visszatérve is a Falco tűnt frissebbnek, elérte a 20 pontot a különbség (13. perc: 38-18). A ZTE azért küzdött ekkor, hogy meccsben maradjon. A 16. percben aztán megszületett az első egerszegi tripla, a kilencedik távoli kísérlet ért célba (40-25). Közben kisebb gödörbe került a Falco, vagy inkább könnyelműbb játékra váltott... Amit kihasználva faragott hátrányán a zalai gárda, benézett 10 pont alá – időt is kért Konakov mester (18. perc: 42-43). Majd Perl vezérletével helyreállt a rend (20. perc: 48-35).