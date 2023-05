Az Illés Akadémia U10-es korosztálya Sóvári Dávid, Hende Noel – Kalmár Kornél, Tóth Dávid, Dávid Marcell, Molnár Bálint, Papp Olivér, Pető-Bagics Barna, Rajos Ádin, Sömenek Bálint, Vígh Olivér, Novák Benett, Angler Noé összetételben utazott el Budapestre a 15. alkalommal megrendezett Machos Ferenc Utánpótlás Emléktornára. Faggyas Milán és Szabó Róbert együttese a csoportküzdelmek során 15 perces találkozókat vívott, 6+1-es felállásban. A Kecskeméti TE LA ellen 1-0-ra, a Budai FC ellen 6-0-ra, a Vasas ellen 3-2-re nyertek a zöld-fehérek, az Újpesti TE együttesével pedig 1-1-et játszottak, így megnyerték a csoportot. A legjobb nyolc között aztán megint az Újpesti TE következett (2-0), az elődöntőben pedig Honvéd-MFA (1-0).

A döntőben jött a csoportkör első meccsének a visszavágója, ezúttal a lila-fehérek győztek 2-1-re. A torna legjobb kapusának a szombathelyi Sóvári Dávidot választották. - Rendkívül rangos tornán szerepeltün, ahol a csoportunkat megnyertük, majd a helyosztók során a döntőig meneteltünk. Az elvégzett munkánkra kiváló visszajelzés ez az esemény, ahol az ország legjobbjaival játszhattunk. Tetszett a mutatott játék, mindenki ellen fölényt igyekeztünk kialakítani és kombinatívan játszani. Voltak kiélezett meccseink: a döntő kivételével ezek eredménnyel is párosultak. Minden bizonnyal a gyerekek szája íze jobb lett volna, ha a döntőben is nyerünk, ám én így is kértem őket, viseljék büszkén az elért eredményt, dicséret illet mindenkit! Gratulálok nekik, országos szinten bizonyítottak, kitűntek egységeségükkel is! A fejlődésünket remekül szolgálta ez a torna – mondta Faggyas Milán vezetőedző.