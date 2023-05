A Haladás Sportkomplexumban megrendezett hagyományos Nyugat-Magyarországi Tini Bajnokságra ismét népes mezőny gyűlt össze. Nyolc egyesület, 35 versenyzője lépett dobogóra. A házigazda Haladás VSE 14 főt nevezett, akik közül végül 11-en tudtak elindulni a versenyen, így a legnagyobb létszámban a HVSE súlyemelő szakosztálya képviseltette magát. Köztudott, hogy a megmérettetésen nemcsak a súlyemelés játszik fontos szerepet, hanem a helyből távolugrás és a medicinlabda-dobás is, amivel a résztvevők gyorsaságát, ügyességét, robbanékonyságát fejlesztik. Az egyéni összetett eredmény ebből a három versenyszámból adódik össze.

– Felülmúlta önmagát Rózsavölgyi Benedek, aki nagyon jól emelt, több egyéni csúcsot is elért, de kiemelném Hegedüs Miát is, aki korosztályában abszolút győztes lett – számolt be Márkus Erzsébet, a HVSE súlyemelő szakosztályának vezetője. – Hittér Tibor teljesítménye is feltétlen szót érdemelt, mivel ő szintén megnyerte korcsoportját. Összességében nagyon elégedett vagyok a gyerekekkel, mert minden versenyzőnk egyéni csúcsot emelt. Tudni kell, hogy ez egy nagyon lelkes korosztály, nagyon lehet őket motiválni.

Eredmények. Fiú. 40 kg: 1. Kiss Martin, 2. Ferenczy Flórián, 3. Jáger Milán. 45 kg: 1. Hittér Tibor. 61 kg: 1. Hőbör Vörös Olivér. Serdülő. Nő. 49 kg: 1. Hegedüs Mia. 71 kg: 1. Tóth Mira. 76 kg: 1. Bakos Nóra. Férfi. 55 kg: 1. Németh Barnabás. 61 kg: 2. Rózsavölgyi Benedek. 96 kg: 1. Horváth-Takács Roland.