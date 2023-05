A második félidőt újult lendülettel, és 5-0-val nyitotta a Falco – rögtön időt kért az Alba (22. perc: 42-49). De folytatta a felzárkózást a házigazda! Vojvoda triplája nagyon kellett a fehérvári gárdának – amely távoli dobásokkal próbálta visszaverni a hazai rohamokat. És jöttek is az extra Alba-triplák. És az Alba-büntetők. De egészen közel volt ellenfeléhez a Falco (28. perc: 52-59). Az utolsó etap 56-61-ről kezdődött. Amelyet 7-0-val nyitott a Falco, és fordított 32. perc: 63-61)! Időt kért az Alba. Extázisban játszott – kiválóan védekezett, lepattanózott – a szombathelyi gárda, extázisban szurkolt a hazai drukkerhad. Az Alba nehezen tartotta a lépést (36. perc: 72-64). De nem adta fel, ott loholt ellenfele nyomában. Az utolsó bő egy perc 76-70-es állásról kezdődött. És innen már nem volt visszaút az Alba számára. Óriási győzelmet aratott, komoly hátrányból fordított, erőt demonstrált a Perl által vezérelt Falco!

jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Arconic-Alba Fehérvár 82-70 (16-28, 21-21, 19-12, 26-9)

Szombathely, 3070 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, döntő, első összecsapás, vezette: Benczur T., Praksch P., Ádám J.

Falco: Pot 11/6, Cowels 15/9, Kovács B. 5/3, Tiby 9/3, Keller 9/3. Csere: Perl 21/3, Barac 12, Sövegjártó –. Edző: Milos Konakov.

Alba: Pongó 14/9, Somogyi 5/3, DeCosey 4, Ford 12/6, Philmore 9/3. Csere: Vojvoda 24/12, Takács Mi. –, Diong 2, Szabó Zs. –. Edző: Alejandro Zubillaga Jimenez.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3-11. 8. perc: 10-23. 13. perc: 19-35. 17. perc: 25-42. 20. perc: 37-49. 22. perc: 42-49. 25. perc: 48-52. 28. perc: 52-59. 30. perc: 56-61. 32. perc: 63-61. 36. perc: 72-64. 39. perc: 76-70.

Kipontozódott: –.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó döntő állása: 1-0 a Falco javára.

Folytatás szombaton (20.00) Székesfehérváron.

Edzői nyilatkozatok:

Milos Konakov: – Sokan kérdezték tőlem, hogy mi történt a szünetben az öltözőben – semmi különös. Csak elmondtam a fiúknak, hogy nem a saját játékunkat játsszuk, nem az eltervezett taktika szerint kosárlabdázunk. A második félidőben aztán már úgy védekeztünk, ahogyan kell, ahogyan tudunk, ettől ritmust fogtunk, és támadásban is helyére kerültek a dolgok. Nagyon kellett a szurkolóink támogatása, akik akkor is őrült módon biztattak minket, amikor 18 ponttal ment az Alba. Szombaton a második félidőben mutatott játékunkkal szeretnénk előrukkolni, és szeretnénk 2-0-ás előnybe kerülni!

Alejandro Zubillaga: – Két ellentétes félidőt produkáltunk. Az elsőben csapatként, jól játszottunk, járt a labda, rendben volt a védekezésünk is. A másodikban azonban a Falco agresszívabban védekezett, kizökkentett minket a ritmusunkból, ráérzett a lehetőségre – amit kis is használt. Tanulnunk kell a történtekből – nekem is és a játékosaimnak is De képesek vagyunk arra, hogy kijavítsuk a hibáinkat. Megyünk tovább, szombaton megpróbálunk egyenlíteni.