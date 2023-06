Ahogy azt korábban írtuk, Fábián Bálint a Haladás VSE birkózó szakosztályának kiválósága részt vesz a június 12-18. között zajló tiranai U17-es birkózó Európa-bajnokságon. A sorsolást követően kiderült, hogy Veréb István tanítványa először olasz vetélytársa, Martino Piliero ellen lép szőnyegre csoportjában. Az összecsapás elején előbb az itáliai jutott előnyhöz (0-1), ám Bálintnak a folytatásban sikerült váltania, és 3-1-re fordított.

- Megvan az olasz elleni siker! - mondta lelkesen Veréb István, a HVSE birkózó szakosztályának vezetője. - Bár a meccs elején Bálintot intették meg, gyakorlatilag bármelyik versenyzőt meginthették volna. Ugyanakkor voltak, amelyeket nem használt ki. Ettől függetlenül a második menetben nagyon simán hozta a mérkőzést. 3-1 lett, de lehetett volna ez még sokkal több is.

Következhetett nem sokkal később a jóval keményebb diónak ígérkező örmény Henrik Haykyan, aki végül technikai tussal, 10-0-ra verte a szombathelyi fiatalt.

- Most abban reménykedünk, hogy az örmény megveri a grúz Aleksandre Abramishvilit is és akkor Bálint legrosszabb esetben is ötödik - bizakodott Veréb István. - Ha a grúz diadalmaskodik az örmény ellen, akkor a 7-8. hely valamelyikén végez majd Bálint és nem lesz több meccse. Örmény győzelem esetén azonban szombaton bronzért harcolhat egyesületünk birkózója.

Nos, a szabadfogású 110 kilogrammos Fábián Bálint révén már biztosan lesz magyar helyosztó a tiranai U17-es Európa-bajnokság szombati versenynapján, mivel a grúzt két vállra fektette az örmény Haykyan.