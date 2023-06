Múlt vasárnap az Orosháza vendégeként vívta meg első osztályozó mérkőzését a Haladás VSE megyei I. osztályú bajnok labdarúgócsapata – Ferencz Zoltán és Tóth Márton góljával 2-1-re nyert idegenben, így nagyot lépett a harmadosztály felé! A párharc győztese feljut az NB III.-ba – óriási a várakozás a városban, a vármegyében, hiszen Vasnak hosszú évek óta nem volt NB III.-as futballcsapata!

–Az első mérkőzésen azt kaptuk az ellenféltől, amire számítottunk, szerencsére kaptunk anyagot az Orosházáról, így fel tudtunk készülni – jelezte Szenczi Imre, a HVSE labdarúgócsapatának az edzője. – Rutinos ellenfelünk stabilan, keményen védekezik, próbál kontrázni, erőlteti a beíveléseket, keresi a párharcokat, igyekszik pontrúgásokat kiharcolni – de például előszeretettel alkalmazza a nagy bedobásokat is. Vagyis agresszív, kellemetlen ellenfél. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy a párharc első meccsének jelentős részében mi futballoztunk jobban, gyorsabbak voltunk, ült a kombinatív, sokpasszos játékunk. Volt egy fél óránk, amikor eldönthettük volna akár a párharcot is, de kimaradtak a helyzetek – ezért most éles lesz a visszavágó. Veszélyes ellenfelet fogadunk, hiszen nincs veszíteni valója, minden mindegy alapon játszhat. A visszajelzések alapján tudjuk, hogy sok néző előtt léphetünk majd pályára – aminek nagyon örülünk! Motiváltan várjuk a visszavágót, szeretnénk győzelemmel lezárni a szezont! Tarján Patrik sérüléssel bajlódik, hagyott ki edzést, Szenczi Bencze pedig sérülés miatt az orosházi meccset hagyta ki – bízom benne, hogy mindkettőjükre számíthatok! Egyet megígérhetek: küzdeni fogunk becsülettel, minden erőnkkel azon leszünk, hogy Vas vármegyének legyen ismét NB III.-as futballcsapata – és hogy kiszolgáljuk a szurkolótáborunkat!

A mérkőzésnek a Haladás Sportkomplexum ad otthont. Az NB II.-es Haladás szurkolói csoportjai már jelezték, hogy ott lesznek a sorsdöntő mérkőzésen. Elővételben szombaton 16 és 18 óra között lehet belépőt vásárolni. Míg vasárnap 15.30-kor nyitnak ki a stadion jegypénztárai – a B, a C és a D szektorba várják a szurkolókat. Nagy meccsre, jó hangulatra van kilátás.