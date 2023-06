A ciprusi tréner, Antonisz Konsztantinidesz menesztését követően időbe telt, mire a magyar edzők saját képmásukra tudták formálni a csapatot, de megérte várni, mert a szezon végén ismét érem, bronzmedál került a Rába-parti piros-feketék nyakába. A kiváló eredmény tükrében nem meglepő, hogy a klub Kocsis Tamás vezetőedző és Németh Levente másodedző szerződését további 1-1 évvel meghosszabbította, így jövőre is ők irányítják az Egis Körmendet.

– Elég hektikus volt a tavalyi év, de a vége nagyon jól sikerült, mert összeállt a csapat – summázta a tavalyi szezont Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője, aki idén Vas Vármegye Közgyűlése Elnökének Emlékérmét vehette át munkájának elismeréseként. A fiatal, tehetséges tréner végigjárta a körmendi kosárlabda ranglétráját, 2007/2008 óta minden korosztályos csapatnál edzősködött. Az 1999/2000-es születésűekből álló kenguru csapatával emlékezetes bronzérmet szerzett a 2008/2009-es idényben, az U20-asokkal pedig bajnoki címet szerzett. A klub vezetősége nem sokkal a bronzcsata után leült egyeztetni Kocsis Tamással a folytatásról, hamar dűlőre jutottak a felek.

– Nem is ezen volt a hangsúly, hanem azon, hogy milyen lehetőségeink lesznek jövőre, mik azok az opciók, amik szóba jöhetnek – fogalmazott a tréner. – Nagyon örülök, hogy maradhatok a csapatnál, mert a sok nehézség mellett rengeteg pozitívumot is kaptunk a tavalyi évtől, ezt mondhatom a Levi nevében is, mert kaptunk megerősítést arra vonatkozóan, hogy az az irány, amit elkezdtünk, jó volt. De nyilván belekerülni valamibe, vagy felépíteni valamit a nulláról két teljesen más, össze nem hasonlítható dolog. Rutintalanok vagyunk ebben, ez nem kérdés, egyikünk sem csinált még ilyet. Most jött el az idő, hogy ezt is elkezdjük, tudásunk és lehetőségeinkhez képest igyekszünk megtalálni, kiválasztani a megfelelő játékosokat. Tudni kell, hogy a magyar piac nagyon szűk, akik elérhetők, azok számunkra megfizethetetlenek. Tehát vagy fiatalokat próbálunk felkutatni és őket felépíteni, vagy abból főzünk, amink van. A légióskiválasztás pedig mindig lutri. Az elképzeléseimet az árak nagyon hamar letörték. Biztosan szükség lesz kompromisszumokra a játékospolitikánkban. Nagy valószínűség szerint újoncot tudunk hozni a tengerentúlról, akinek időbe telik majd, mire megszokja az európai kosárlabdát. Egy olyan csapatot szeretnék kialakítani, amelyben van egy jó irányító, aki kontrollálja a játékot és legalább egy minőségibb magasember. Egy gyors, atletikus, látványos, modern kosárlabdát játszó csapatot szeretnék a pályán látni jövőre, amely nem bonyolítja túl a dolgokat és a védekezésre is odafigyel. A magyar mag adott (Ferencz Csaba, Durázi Krisztofer, Doktor Péter, Takács Kristóf, Kiss Mátyás, Herczeg Kristóf, Geröly Márton), Godwin Omenaka távozása után öt légióst kell igazolnunk Fepuék mellé.

Várhatóan ezen a héten eldől az is, hogy az Egis Körmend együttese tudja-e vállalni a FIBA Európa Kupában való indulást.