Kilencen képviselték a Haladás VSE atlétika szakosztályát a győri Olimpiai Sportparkban megrendezett U18-as atlétikai országos bajnokságon. A szombathelyi zöld-fehér egyesület tehetséges fiataljai közül ketten is dobogóra állhattak: Sákovics Janka 400 méteren, Kovács Viktória pedig 400 méter gáton egyéni csúccsal szerzett ezüstérmet. Janka egyébként 200 méteren is odaért a legjobbak közé, hiszen az előkelő ötödik pozícióban végzett, akárcsak Viki, aki 400 méteren remek teljesítménnyel ért oda a hatodik helyre. A Haladás többi atlétája is tisztességgel helytállt Győrben. A HVSE csapatát Horváth Loretta és Barcza Bence edzők készítették fel a tornára.

Sákovics Janka 400 méteren lett második

Forrás: HVSE

Eredmények. Lány. 100 méter: 100 méter: Németh Viola 15., Vinkó Hédi 23., Bodnár Boglárka 24., Kajtár Luca 26., Czigány Hanna 27. 200 méter: Sákovics Janka 5. (25:10), Németh Viola 23., Bodnár Boglárka 32. 400 méter: Sákovics Janka 2. (57:89), Kovács Viktória 6. 100 méter gát: Fábián Napsugár 13., Vinkó Hédi 15. 400 méter gát: Kovács Viktória 2. (1:02.62 PB). Gerelyhajítás: Fábián Napsugár 9., Bodnár Boglárka 10. Fiú. 200 méter: Benke Viktor 22. 400 méter: Benke Viktor 13.