Ebben a korosztályban a fiúk és a lányok még együtt szerepelhetnek, tehát számos vegyes csapat is indult. Az országos döntőbe a vármegyei győztesek, 20 csapat, 200 versenyzője jutott el. A torna ezúttal is a Király Sportlétesítményben zajlott két napon keresztül. Megnyitóján részt vett Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Putz Attila, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke és Sipos Győző, az MDSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda vezetője. A rendezvényen ezúttal is találkozhattak a gyerekek Király Gábor korábbi válogatott labdarúgóval.

Vas vármegyét egyetlen együttes, az idén 110 éves Gothard jenő Általános Iskola csapata képviselte, amely az ”A” jelű csoportba került. A szombathelyiek egészen pazar eredménysort produkálva előbb 4-2-re verték a pécsieket, majd 6-0-ra a balatonlelleieket, 4-1-re a jászberényieket, a legvégén pedig 2-0-ra a berettyóújfaluiakat. Négy meccs, négy győzelem, 16-3-as gólkülönbség, tükörsima csoportelsőség! A negyeddöntőbe jutott gothardosok a ”B” csoport másodikjával, a Gödöllővel kerültek össze, és arattak újabb, 2-0-ás sikert. Következhetett az elődöntő, ahol a miskolciak is kénytelenek voltak fejet hajtani az őket 4-0-ra kiütő vasiak előtt. A döntőben a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola volt az ellenfél. Az izgalmas, fordulatokban gazdag finálét végül 3-2-re nyerte a Gothard, amely így veretlenül hódította el a II. korcsoportos labdarúgó diákolimpia országos bajnoki címét.

Forrás: MDSZ

– Különösebb elvárás nélkül vártuk az országos döntőt, hiszen 594 csapat közül már ott voltunk a legjobb 20-ban – értékelt Kócs Felicián testnevelő. – A lényeg az volt, hogy élvezzék a srácok a focit és azt nyújtsák, amit tudnak. A veretlenül kivívott csoportgyőzelem után is csak annyit kértünk, hogy teher nélkül örömfocizzanak tovább. Ennek szellemében a legjobb négy között és a döntőben is kihozták magukból a fiúk a maximumot, gyakorlatilag a torna során végig hibátlan játékkal rukkoltak elő. Óriási köszönettel tartozunk hatalmas szurkolótáborunknak, amely végig fergeteges hangulatot teremtett számunkra.

A különdíjak közül kettő is Szombathelyre került: a torna gólkirálya a gothardos Kalmár Kornél, míg a legjobb edző a bajnokcsapat felkészítője, Kócs Felicián lett.

A szombathelyi Gothard Jenő Általános Iskola bajnokcsapatának tagjai: Haraszti Mihály, Kalmár Kornél, Péter Bálint, Garamvölgyi Benett, Tóth Patrik, Sóvári Dávid, Rozmán Áron, Greskó Zalán, Németh Levente, Novák Bence. Felkészítők: Kócs Felicián, Héra Csanád.