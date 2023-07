Ahogyan arról korábban beszámoltunk, múlt hét elején megkezdte a felkészülést a 2023/2024-es idényre az SZKKA felnőtt együttese. A tesztek és a ráhangoló edzések után már javában zajlik a munka, a gyakorlások mellett pedig természetesen idén is több felkészülési mérkőzés vár a lányokra. Vida Gergő együttese összesen hat edzőmeccset játszik a nyáron, amelyek közül az első kettőt hazai pályán vívják Pődör Rebekáék – tájékoztat a klub honlapja. A szombathelyi szurkolók az osztrák rekordbajnok és korábbi Bajnokok Ligája-győztes Hypo, valamint a cseh-szlovák Mol Ligában és EHF Európa Kupában is szereplő Házená Kynzvart ellen láthatják hazai környezetben a csapatot, majd a Hypo elleni visszavágón kívül a vasiak utaznak a Mol Liga-győztes Dunaszerdahely, valamint az NB I-es Kozármisleny és NEKA otthonába is, mielőtt szeptember első hétvégéjén elrajtol a bajnokság.

Az SZKKA felkészülési mérkőzéseinek menetrendje. Július 25.: SZKKA–Hypo. Augusztus 1.: SZKKA– Házená Kynžvart. Augusztus 5.: Dunaszerdahely–SZKKA. Augusztus 10.: Hypo–SZKKA. Augusztus 18.: Kozármisleny–SZKKA. Augusztus 25.: NEKA–SZKKA.

A szombathelyi klub július 21-én, pénteken 15 óra 30 perctől szurkolói ankétot tart az egyetemi sportcsarnok klubhelyiségében, amelyre minden szurkolót, érdeklődőt vár. A klubvezetés azt szeretné, hogy drukkereik megismerjék a csapatot. A résztvevők feltehetik kérdéseiket a játékosoknak, a szakmai stábnak, és a vezetéségnek is. Az ankét után 16 órától Vida Gergő vezetőedző nyilvános edzést vezényel a lányoknak az egyetemi csarnokban.