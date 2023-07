A Haladás NB I.-es futsalcsapata tavaly nagyszerű szezont futott, a bajnokságban és a kupában is a csúcsra ért. Néhány nappal a bajnoki aranyérem megünneplése után aztán távozott a spanyol sikeredző, Juan Ramon Calvo Rodriguez – és természetesen honfitársa, David Martin másodedző is. Majd saját nevelésű játékosától Nagy Kevintől is elbúcsúzott a zöld-fehér klub. Ugyancsak távozott Szombathelyről az egyik brazil légiós, a viszonylag kevesebb lehetőséget kapó, sérüléssel is bajlódó Arnon Santos Cassemiro. Míg Kiss Patrik és Körmendy Gábor személyében két saját nevelésű játékosával kötött a következő szezonra szóló profi szerződést a HVSE. A napokban pedig közösség oldalán tudatta a klub, hogy a brazil Felipe Conde lett a csapat új vezetőedzője – a 41 esztendős tréner a legutóbbi hét évet a cseh FK Chrudimnél töltötte, négy bajnoki címet és öt Cseh Kupát nyert a csapattal.

– A lényeg az volt, hogy a tavalyi sikercsapata magját együtt tartsuk, ez sikerült, jelentősebb mozgás már nem is lesz a játékoskeretünkben – jelezte Pálmay Tamás, a HVSE futsal szakágvezetője. – Arnon helyére még keresünk egy légióst, meg is van a kiszemeltünk, de a részletekben még meg kell egyeznünk a játékossal – ezért konkrét nevet még nem mondhatok.

– Az edző kiválasztásánál arra ügyeltünk, hogy az előző négy év irányvonalát kövessük, hogy a tréner passzoljon a csapatunkhoz, a játékstílusunkhoz – folytatta Pálmay Tamás. – Fiatal, mégis sikeres edzőt szerződtetettünk – aki ráadásul rendelkezik nemzetközi, többek között Bajnokok Ligája tapasztalattal. Évek óta Európában él, széles a kapcsolatrendszere. Motiváltan várja az új kihívásokat. A felkészülésünket július 17-én kezdjük. Lesz két edzőmeccsünk Lengyelországban, mindkétszer a Bielsko-Biala vendégeként lépünk pályára – egy lengyel topcsapat fogad minket. Majd szintén két edzőmérkőzést játszunk a Kecskemét otthonában. Mivel a keretünk gerince együtt maradt, a szakmai munka a reményeink szerint továbbra is magas szintet képvisel a klubunknál, ezért a céljaink nem változnak: hazai pályán mindkét fronton, a bajnokságban és a kupában is címvédésre törünk, a Bajnokok Ligájában pedig szeretnénk a lehető legtovább eljutni!

Időközben az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elkészítette a futsal Bajnokok Ligája sorsolását. A Haladás a 3. csoportba került a BL-címvédő spanyol AE Mallorca Palma Futsal, a kazah bajnok Kairat Almaty és a luxemburgi FC Differdange társaságában. A csoportkör küzdelmeit Mallorcára rendezik október 24–29. között – mindenki játszik mindenkivel, az első három helyezett jut tovább.

– Nehéz csoportba kerültünk – mondta Pálmay Tamás. – A BL-címvédő Mallorca magasan kiemelkedik a mezőnyből. A Kairat is topcsapata, évek óta Európa szűk elitjébe tartozik. Papíron mindkét gárda magasabban jegyzett nálunk – de természetesen meglepetésre készülünk. Viszont reális esélyünk a luxemburgi rivális ellen lehet – ám a Differdange keretét brazil, spanyol, portugál játékosok alkotják. Két éve Albániában legyőztük, most is hasonló bravúrra lesz szükség.