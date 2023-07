A drukkereknek egy maroknyi csapata tudott csak megjelenni az SZKKA szurkolói ankétján, ebben jóllehet szerepe volt a rapszodikus időjárásnak, valamint az időpontnak is, mivel fél 4-re hirdették meg az eseményt. A szót Pődör Zoltán ügyvezető-elnök ragadta magához, aki tájékoztatta a fanatikusokat, miért is lépett vissza a felnőtt irányításától és bízta azt Vida Gergőre. Mint mondta, a jövőben fontos feladatok várnak a klubra, és több figyelmet szeretne szentelni a fiataloknak, mert az utóbbi időben a feltörekvő generáció nem sikerült kellőképpen szem előtt tartania. Egyúttal bemutatta a lányok új vezetőedzőjét is, Vida Gergőt, aki némi betekintést engedett a megjelenteknek edzői filozófiájába. Pődör Zoltán ismertette a szakmai stábban történt változásokat is, bemutatta a szurkolóknak a gárda új, tapasztalt kapusedzőjét, Kovács Róbertet. Hozzátette, a szakmai stáb többi tagja továbbra is az SZKKA sikeréért küzd majd.

Forrás: Szendi Péter

Ezt követően a klubvezető közkívánatra az újonnan érkező játékosoknak adott szót és lehetőséget, hogy pár mondat erejéig mutatkozzanak be. Elsőként az Egerből igazolt, belső posztokon bevethető Szeberényi Flóra üdvözölte a drukkereket. A Vácról kölcsönben érkező jobbszélsőnek, Pálffy Annának a távozó Horváth Anna helyett kell helytállnia. A fiatal tehetség abban bízik, hogy sok játékperc jut majd neki, egyértelműen fejlődni jött Szombathelyre. Csatlós Csengét többször megkörnyékezte az utóbbi években az SZKKA vezetősége, most végre sikerült Vasba csábítani a rendkívül tehetséges hálóőrt, aki abban bízik, az együttes alapemberévé tud válni. A balkezes jobbátlövő Gönczöl Vivient a jövő nagy reménységeinek egyikeként mutatta be Pődör Zoltán, aki szerint a kézilabdázó elképesztő paraméterekkel rendelkezik, amelyek kihasználásával a Bajnokok Ligájáig viheti. Sajnálatos sérülése miatt elkeseredett ugyan, de újult erővel vág neki az új szezonnak Dombi Luca, aki tavaly szezon közben érkezett az együtteshez. A komoly sérüléséből felépült játékos alig várja a közös munkát a csapattal, most még különedzést végez. Luca mellett a rutin másik megtestesítője a DKKA-ból érkezett Kazai Anita lehet. A tapasztalt kézilabdázó egyik legnehezebb szezonján van túl, örül, hogy fiatal, ambiciózus csapatba került, amelynek magas szintű szakmai célkitűzése van a jövőre nézve. Pődör Zoltán szerint az eddigi edzések alapján azt lehet látni, hogy Anitának nagyon fontos szerepe lesz a fiatalok és az idősebbek közti kohézió kialakításában. A nagy visszatérőtől, Wutsci Veronától is sokat vár a szakvezetés, aki Siófokra távozása előtt óriási fejlődésen ment keresztül, Pődör Zoltán reményei szerint ez folytatódik majd. A csapat meglévő magja pedig elmesélte, mivel töltötte a szünidőt, a Pődör-lányok például Cipruson vakációztak. A szurkolói ankétról igazoltan hiányzott Kulcsár Dorottya, Hornyák Panna, Szákovics Hanna, Pankotai Luca, valamint Böhm Nikolett is.

Fotó: Szendi Péter

A drukkerek első ízben az esetleges új szurkolói öltözékről érdeklődtek, hogy egyáltalán lesz-e ilyen. Pődör Zoltán azt mondta, amennyiben igény mutatkozik rá, természetesen készíttettnek ilyeneket a fanatikusok számára. Kik lesznek, vagy lehetnek a legfőbb kihívók a bajnoki címért zajló csatában - jött az újabb kérdés. Vida Gergő vezetőedző úgy vélte, a remek gazdasági kondíciókkal rendelkező újonc Esztergom valós veszélyt jelenthet, akárcsak az NB I.-ből lebukó Érd, amely keretének felét egyben tartotta, valamint az Orosházát sem szabad félvállról venni, mert ott meg szinte a teljes keret együtt maradt. Pődör Zoltán szerint az új idényben nem lesz annyi csapat, mint tavaly, amely beleszólhat a feljutásba. Szóba került az SZKKA hazai mérkőzéseinek helyszíne, amire a klub első embere úgy reagált, ez még abszolút bizonytalan. Az ankétot az egyetemi sportcsarnokban egy nyilvános edzés követte, amelyen már jóval több szurkoló tiszteletét tette.