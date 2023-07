A Haladás Viktória saját nevelésű futballistája, Fördős Beatrix második olasz első osztályú szezonján van túl. Az első évben a római SS Laziót erősítette - a kék-fehérek azonban a bajnokság végén búcsúztak az első osztálytól. Egy éve pedig a milánói Internazionale együtteséhez szerződött. A kék-feketéknél összesen kilenc bajnokin és öt Olasz Kupa-mérkőzésen lépett pályára, a kupában egy gólt - tavaly novemberben, a Cesena (5-0) ellen - szerzett. Az Inter az alapszakaszt és a rájátszást is az ötödik helyen zárta. A még mindig csak 21 éves futballista a következő szezonban a kék-feketéket erősíti.

-Egy éve mindenképpen csapatot szerettem volna csapatot váltani, ez nem könnyen jött össze, de menedzserem segítéségével végül sikerült az Internazionaléhoz szerződnöm - mondta Fördős Beatrix. - Tisztában voltam vele, hogy nehezebb dolgom lesz, mint Rómában volt, hiszen a két belső védő posztra négyen pályáztunk - egy-egy holland, izlandi és olasz válogatott illetve korábbi válogatott volt a riválisom. Ősszel mindössze egy Olasz Kupa-meccset játszottam és egy bajnokin kaptam húsz percet. Ez ugye nem sok. Nyilván futballozni szerettem volna, de úgy voltam vele, hogy az edzéseken is tudok fejlődni és ha megkapom majd a lehetőséget, élnem kell vele. Másrészt - ahogy említettem is - tudtam, hogy nehéz feladat lesz a kezdőbe verekednem magam. Aztán januárban két belső védőtársam is megsérült, én pedig meg is kaptam a lehetőséget. Az edzőm elégedett volt a játékommal, hiszen miután felépült a két csapattársam, utána sem kerültem vissza a kispadra, továbbra is játszottam. Szóval a tavaszom jól sikerült, egy-két meccs kivételével szerintem jól is teljesítettem. A csapat a tízcsapatos alapszakaszt az ötödik helyen zárta és mivel az első öt mehetett a felsőházi play-offba, így mi is a felsőházban folytattuk a küzdelmeket. A szezon előtt az első öt hely valamelyike volt az elvárás, aztán a play-off előtt a Bajnokok Ligáját jelentő első kettő valamelyikére szerettünk volna odaérni. Erről sajnos már a bajnokság vége előtt pár mérkőzéssel lecsúsztunk. Az utolsó pillanatig megvolt viszont az esélyünk, hogy a harmadik helyet megszerezzük, de mivel a zárómeccsen a városi rivális Milántól 1-0-ra kikaptunk, így az ötödik helyen végeztünk. Ami az egyéni teljesítményemet illeti, főleg a tavaszi szezonommal vagyok elégedett, mentálisan és játékban is fejlődtem, összességében tanulságos szezonon vagyok túl.

Fördős második évét töltötte Itáliában - és jól is érzi magát Csizmaországban,

-A Laziónál is jól éreztem magam, az Internél pedig még profibbak a körülmények - jelezte a védő. - Heti öt edzésünk van és hétvégén a bajnoki. A tréningek intenzívebbek, keményebbek, mint előző állomáshelyemen, Olaszországban népszerűbb a női futball, mint odahaza, többen is járnak a meccsekre. Egy-egy bajnokira többszáz néző is kijön, nekünk is van egy elég hangos szurkolói magunk. Nem ott tréningeztünk, ahol a Bajnokok Ligája ezüstérmes férfi gárda, hanem a fiú utánpótláscsapatokkal közösen használunk egy másik edzőcentrumot. Ha már BL: volt szerencsénk elrepülni az isztambuli Bajnokok Ligája-döntőre és bár nem jött az egész női együttes, hanem csak kilencen mentünk, így is nagy élmény volt. A meccset megelőző este egy olyan vacsorán vettünk részt, amelyen többek között olyan kiváló korábbi Inter-futballisták voltak, mint Julio Cesar, Javier Zanetti vagy Maicon Douglas. A mostani BL-ezüstérmes együttessel viszont nem sok kapcsolatunk van, viszont kapunk jegyeket a meccseikre és a klub közösen tartotta meg a karácsonyi vacsorát. Jól érzem magam Milánóban, amiben nagy segítségemre volt és van magyar válogatott klubtársam, Csiszár Henriett. "Csiszinek" már megvolt a baráti köre, amelyhez érkezésem után én is csatlakoztam, engem is bevettek a "bandába". Korábban távoktatással tanultam olaszul, Milánóban viszont heti kétszer a klub biztosít számunkra olasztanárt. Érdekes, mert ugyan korábban olasz csapattársaim csak a saját nyelvükön szólaltak meg, pár hónapja viszont már angolul kommunikálnak velünk, nem az anyanyelvükön. Szinte mindent megértek már olaszul, viszont a beszédben többet kellene használnom. Még egy éves szerződés köt az Interhez, jól érzem magam, úgyhogy ősztől is Milánóban futballozok. A felkészülést 24-én kezdjük és mivel most is a magyar válogatott telki edzőcentrumában készülünk, így éppen csak hazaugrok Szombathelyre, aztán már indulhatok is vissza Olaszországba.