A felnőtt keret tagjaként várhatja a 2023/2024-es szezont az NB I/B.-s Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia saját nevelésű fiatal balszélsője, Török Fanni is. A 18 éves játékos már az előző idény második felében is többször lehetőséget kapott a bizonyításra a felnőtt csapatban, ahol hat alkalommal volt eredményes. Az SZKKA tehetsége nagyon boldog, amiért felkerült a felnőtt keretbe.

– Nagyon örültem annak, hogy az előző idényben is lehetőséget kaptam a felnőtt csapatban, sokat jelentett a fejlődésem szempontjából – nyilatkozta a klub honlapjának Török Fanni. – Az edzéseken is sok mindent tanultam technikailag és mentálisan is. Nagyon boldog vagyok, hogy újra számítanak rám, hiszen egy feljutásra esélyes csapatban sokkal jobbak a fejlődéshez szükséges lehetőségek. Ismerem a keretet és nagyon motiváló ilyen játékosokkal egy csapatban lenni. A közelgő idényben is szeretném maximálisan kihasználni a lehetőségeimet. Célom, hogy az ifi korosztályban meghatározó játékos legyek, mellette pedig beépüljek a felnőttek közé, ahol a jövőben szintén meghatározó játékossá szeretnék válni. Úgy érzem, hogy eredményes szezon előtt állunk.