Ostrom Gumiszervíz Kupa, old boys (+44), végeredmény: 1. Szécshenyi Old Boys (Győr), 2. All Stars Szentgotthárd (Neizer Péter, Konkolics Attila, Császár Tamás, Jáger László, Vajda Róbert, Tóth György, Szakmári Gyula, Nagy Krisztián, Soós Krisztián, Steiner Zsolt, László Ferenc), 3. Héthéz FC Rábatótfalu (Korpics Tibor, Korpics Gábor, László Gábor, Bartakovics Ferenc, Merkli József, Nemes Attila, Domján Zoltán, Szabó Gyula) és Luce Innocente Szombathely (Pradalics Róbert, Iszak Gábor, Karvalits Gábor, Zátonyi Zoltán, Horváth Balázs, Alex De Paula José, Balassa Péter).

A döntőben 2-0-ra nyert győri együttes.

Különdíjak, gólkirály: Steiner Zsolt (All Stars). Legjobb kapus: Balogh Koppány (Széchenyi), Legjobb játékos: Zátonyi Zoltán (Luce Innocente). Legharcosabb csapat (In-Kal díj): Sörös B-renz (Fót).

– Jól sikerült a záró nap is, az old boys torna kifejezetten tetszett, nagyszerű játékosokat vonultattak fel a csapatok – összegzett Törő Miklós főszervező. – Vegyes volt a szombati mezőny, érkeztek résztvevők Budapestről, Sopronból, Győrből, Veszprémből, Százhalombattáról, Fótról – talán ez is jelzi a torna népszerűségét. Igyekeztünk idén is jó házigazdaként vendégül látni a csapatokat – kedvező visszajelzéseket kaptunk. Köszönöm mindenkinek, aki kicsit is segített a szervezésben, főként a Szalafő Sportjáért Egyesület tagjainak, de Andrejek Szabolcs, Somogyi Tibor, Bali Norbert, Törő Dániel nevét külön is megemlíteném, továbbá köszönöm a Közösségi Idő Szalafőért Egyesület tagjainak a főzést. Fárasztó napokon vagyok túl, fújok egyet, október közepén pedig eldöntjük, hogyan tovább.