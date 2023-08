A hazaiak egy-egy győzelemmel és vereséggel, két döntetlennel, öt ponttal a tizedik helyen állnak a bajnoki tabellán. A sárga-kékek kerete átalakult a nyáron, tízen érkeztek és tizenketten távoztak. Az érkezési oldalon szerepel a rutinos Fodor Ferenc (ETO FC Győr) és a korábban az Illés Akadémián nevelkedett, a Szombathelyi Haladásban is szerepelt kapus, Kiss Ágoston neve is. Tiszakécskén futballozik az exszombathelyi Szekér Ádám, Zamostny Balázs, Gyurján Bence is és Winkler Ádám is.

A korábbi kisvárdai csatár Horváth Zoltán és a volt zalaegerszegi, majd újpesti Balázs Benjámin szintén a kécskei csapatot erősíti. A kispadon pedig a nyáron Klausz Lászlót Vas László váltotta. A tréner korábban Pécsett, majd másodedzőként az U21-es válogatottnál dolgozott. A Tiszakécske a rajton 2-1-re nyert Kozármislenyben, majd otthon 1-1-re végzett a Nyíregyházával, 1-1-re Siófokon, legutóbb pedig 2-1-re kikapott a Budapest Honvéd otthonában. A Haladás három vereség után szerdán a Nyíregyháza (1-1) ellen megszerezte első pontját. A vasiaknál a nyírségiek ellen kiállított Doktorics Áron kétmeccses eltiltást kapott.

– Örülök, hogy pontot szereztünk, csak kár, hogy nem jött hamarabb – mondta Kelemen Marko, a vasiak nyáron igazolt csatára. A támadó szerezte a Nyíregyháza ellen az egyenlítő gólt. – Az egy pont több a semminél, de az igazi a győzelem lett volna. A döntetlen persze valamit persze valamit javított is az önbizalmunkon. Egy csatár számára mindig fontos, hogy mielőbb megszerezze első gólját, remélem jön a többi találatom is. A Tiszakécske más futballt játszik, mint a Nyíregyháza, kielemeztük a játékukat, de azt szeretnénk, ha ők idomulnának hozzánk. Pontért, pontokért utazunk.