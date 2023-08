Remekül sikerült Mocsi Attila debütálása Törökországban. A korábban a Szombathelyi Haladásban is futballozó, a válogatott keretbe is meghívót kapott belső védőért csütörtökön magánrepülőgépet küldött a török labdarúgó első osztályban szereplő, újonc Caykur Rizespor, pénteken hivatalosan is bejelentették szerződtetését, szombaton pedig már pályára is lépett új csapatában a Szuperkupa-győztes Trabzonspor vendégeként. Mocsi a 20. percben vezetést szerzett csapatának, amely végül 3-2-re győzött.