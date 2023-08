Haladás Viktória-MTK Budapest 0-1 (0-1). Szombathely, Kenderesi út, 60 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kovács F.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy – Németh A., Kovács V., Novák, Nagypál (Varró, 57.), – Nagy D. (Csizmadia, 46.), Kis, Urbán (Novák, 68.), Sweatman - Vladulescu, Szil (Feketevízi, 84.). Edző: Markó Edina.

MTK: Varga L. – Vajda, László (Szabó M., 68.), Murár (Tenyei-Tóth R., 82.), Barkóczi – Mészáros, Palama, Vas, Bokor – Chrysanthi (Csuhai, 57.), Siklér (Zágor, 68.). Edző: Makrai László.

Az MTK kezdett jobban, jöttek a beadások, lövések. Aztán a 7. percben a másik kapunál Vladulescu 14 méteres lövését védte elvetődve Varga. Változatos volt a meccs, valamivel a vendégek birtokolták többet a labdát. Majd László balról, közelről leadott lövését ütötte a mezőnybe Dobó-Nagy. A 20.percben Szil 25 méterről, szabadrúgásból, centikkel a jobb sarok mellé lőtt. A 35. percben Vladulescu -majdnem ugyanonnan - 28 méterről, szabadrúgásból a jobb sarok mellé lőtt. A 37. percben megszerezte a vezetést az MTK: Siklér 20 méterről, a jobb sarokba tüzelt (0-1).

Szünet után a 47. percben egy szép bal oldali Szil-Csizmadia összjáték után utóbbi tíz méteres lövését Varga védte. A kék-fehéreknél volt többet a labda, viszont a hazaiak is vezettek néhány veszélyes akciót. A 72. percben Novák jobb oldali szöglete kis híján érintés nélkül a hosszú sarokba vágódott, Varga azonban ujjheggyel szögletre tolta a labdát. A 79. perc Csizmadia 19 méterről, balról lőtt életerős szabadrúgást a jobb sarok irányában, de Varga nagy vetődéssel hárított. A szombathelyiek beszorították ellenfelüket, többször is átjátszották a vendégvédelmet. A 90. percben Varró bal oldali beadását Kis hét méterről fejelte a bal sarok felé, de Varga óriási bravúrral hárított.

Az első félidőben az MTK, a másodikban a Haladás Viktória futballozott jobban és veszélyesebben, a döntetlen igazságosabb lett volna. A vasiaknak a hajrában több nagy lehetőségük is volt az egyenlítésre.