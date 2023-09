A címvédő, listavezető HVSE előző három bajnokiját megnyerte – és az Újpest ellen is esélyesként lépett pályára.

Haladás VSE–Újpest FC-220Volt 6-1 (2-1). Szombathely, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Muhari, dr. Tóth-Tolnay (ifj. Imrő).

HVSE: Alasztics – Kovács M., Luiggi, Dróth, Cassemiro. Csere: Gyimesi (kapus), Szalmás, Knizs, Hajmási, Kiss P., Körmendy, Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Vas. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Újpest: Gémesi – Klacsák, Hadzsi, Horváth B., Östör. Csere: Hajzsel, Kinics, Neumann, Katona, Simic, Lipl. Edző: Moga Flavius Lorant.

Gólszerzők: Cassemiro (17.), Vas (19.), Knizs (26.), Dróth 2 (28., 35.), Alasztics (31.), ill. Horváth B. (7.).

Az Újpest jól állt bele a meccsbe, vezetést is szerzett – kellemetlen ellenfélnek bizonyult. Az amúgy fölényben futballozó Haladás csak az első félidő hajrájában tudta megfordítani 2-1-re az eredményt. Fordulás után aztán egyre nagyobb fölénybe került a házigazda, pontosabban futballozott, jobban koncentrált kapu előtt – a fölény pedig helyzetekben, gólokban is megmutatkozott. Végül kiütötte ellenfelét a gyorsabb, fizikálisan jobb állapotban lévő HVSE – és ilyen arányban is megérdemelten nyert.

A Haladás rangadóval folytatja a bajnokságot: pénteken (18.30) a nagy rivális Berettyóújfalu vendégeként lép pályára.