A tavalyi 12 helyet idén 10 csapat (Érd, Dunaújváros, ELTE, HVSE II., Mad Dogs, Nagykanizsa, TFSE, Tihany, UTE, SZISE) alkotja az NB II. nyugati csoport mezőnyét. Az alapszakaszban oda-vissza játszik mindenki mindenkivel, majd az első öt csapat a felső-, az alsó öt pedig az alsóházban folytatja a rájátszást – a HVSE II. a tavaly bronzérmes volt.

– Évről évre színvonalasabb a bajnokság, most is zömében erős csapatok alkotják a mezőnyt – jelezte Sziffer András, a HVSE II. NB II.-es futsalcsapatának edzője. – Bár alapvetően utánpótlásképző munkát végzünk a csapatnál, természetesen számít az eredmény, alapvető célkitűzésünk, hogy a felsőházba kerüljünk. A tavalyi csapatunkból Kiss Patrik és Körmendy Gábor felkerült asz első csapat keretébe, de nagyjából együtt maradt a társaság. A lényeg, hogy a fiatalok sokat játszanak, hogy szokják a felnőtt futballt, a keményebb párharcokat, a gyorsabb, agresszívabb játékot. Mert szeretnénk a jövőben is minél több játékost adni az NB I.-be. A felkészülésünk a nyaralások, az iskolai kötelezettségek miatt hektikusra sikeredett, de napról napra jobb formában leszünk. És sok függ az NB I.-es csapat sorsolásától is, attól, hogy hány visszajátszóra számíthatunk. Hétfőn megpróbálunk győzelemmel kezdeni!