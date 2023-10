PTE PEAC-SIPO–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 20-31 (10-18). Pécs, 150 néző, NB I/B.-s női kézilabda-mérkőzés, vezette: Konkoly, Oláh.

SZKKA: Csatlós, Christe (kapusok), Kazai, Pődör B. 2, Pődör R. 6, Szmolek 2, Kulcsár 6, Pálffy 6, Szeberényi 4, Varga N. 1, Dombi 2, Balogh P. 1, Böhm, Török, Gönczöl 1, Wutschi. Edző: Vida Gergő.

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4-4. 17. p.: 6-12. 26. p.: 7-16. 36. p.: 11-22. 43. p.: 14-24. 56. p.: 18-30.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/5, ill. 4/6.

A rövid bajnoki szünet után azért utazott szombaton a PEAC otthonába az SZKKA, hogy folytassa az első fordulóban megkezdett menetelését és győzelmi szériáját. Az idegenbeli találkozó elején felváltva estek a gólok, 5-5-ös állásig fej-fej mellett haladtak a csapatok. A 10. percben aztán ritmust tudott váltani a vendég együttes, a védekezésének és jó kapusteljesítményének köszönhetően lerohanásból könnyű gólokat szerzett. Szünetre már 8 találat volt az SZKKA előnye, 10-18.

A szombathelyiek pazarul kezdték a második félidőt is, gyorsan átlépték a 10 gólos különbséget is. 10-22-nél hiába kért időt a PEAC, nagyon úgy festett, hogy eldőlt az összecsapás. A folytatásban a tetemes előny tudatában a vasiak koncentrációja alább hagyott, ami támadásban labdavesztésekhez, technikai hibákhoz vezetett. A Vida-lányok védekezése azonban végig feszes maradt és ismét lehetőséget kapott minden egyes SZKKA-játékos. Végül 11 gólos, 31-20-as győzelemmel hozták el Pődör Rebekáék a két pontot Pécsről, így továbbra is 100 százalékos mérleggel vezetik a tabellát.

Vida Gergő: – Elégedettek lehetek a védekezésünkkel, amely az egész mérkőzés során jól muzsikált. Ezúttal is lehetőséget adtunk minden játékosunknak. Örülünk az újabb győzelemnek és dolgozunk tovább a sorozatunk folytatásán.