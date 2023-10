Észak

Boba SE–Sé Honvéd SE 1-0 (0-0). Boba, vezette: Bagoly G.

Boba: Fábián – Magyar, Horváth B., Kovács M., Szabó J., Dákai, Gorácz, Kecskés, Szigeti, Nagy R., Porkoláb (Hérincs).

Sé: Földi – Hende (Katzler), Séfer, Parti (Papp K.), Molnár B. (Vámos), Werderits, Fichtacher, Medve, Lendvai, Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs.

Gólszerző: Kecskés. Kiállítva: Fichtacher (69., Sé).

Répcelaki SE–Alsóújlaki SC 1-2 (1-1). Répcelak, v.: Sály K.

Répcelak: Németh M. – Kiss Z., Csontár (Kiss G.), Németh B., Pinezits, Baán, Horváth Z., Gallen, Malomsoki, Sátori (Horváth Z.), Krétai.

Alsóújlak: Gábor – Gampel, Kaposi, Pados, Toldi (Káldi), Varga Á., Varga N., Tóth Á. (Nagy Z.), Vasas, Hancz (Varga K.), Varga R. (Papp A.).

Gól: Krétai, ill. Varga Á., Kaposi.

Schott Lukácsháza SE–Pecöl SE 3-1 (3-1). Lukácsháza, v.: Boda Gy.

Lukácsháza: Bán – Bolfán, Gyüre, Mester (Krancz), VÖRÖS, DAN (Németh Cs.), Döbör (Horváth M.), Csuka, ROZMÁN (Baumgartner), dr. LÁSZLÓ (Németh N.), BŐSZE.

Pecöl: Kollarics – Kurucz, ORSÓS, SZABÓ P., Gyürü (Maczek, Boncz), Farkas A. (Őri), Hóbor, Sipos, JOÓ, Kasza K., Németh Z.

Gól: Bősze, Mester, Rozmán, ill. Szabó P.

A remek időben sok néző volt kíváncsi a dobogós csapatok csatájára. A hazai gárda jól kezdett, egy szép támadás végén a vezetést is megszerezte, de a vendégek gyorsan egyenlítettek. A lukácsháziak továbbra is támadásban maradtak, több helyzetet is kialakítottak, és ismét megszerezték a vezetést. Sőt, a félidő vége előtt tovább növelték az előnyüket – mint utólag kiderült, ezzel a végeredményt is beállították. A második félidőben is a hazai csapat irányította a meccset, ezen a napon jobban futballozott ellenfelénél, és megérdemelten szerezte meg a győzelmet a jó erőkből álló Pecöl ellen.

Gérce-Vásárosmiske KSE–Kemenesalja FC 3-2 (1-0). Gérce, 120 néző, v.: Kondor T.

Gérce-Vásárosmiske: Komáromi – NÉMETH Z., MÁTHÉ László (Kövesdi), Németh B., Lerik, MÓROCZ, Major, NUNKOVICS, Lakatos, Csonka.

Kemenesalja: Kovács K. – Szakál, Lőrincz (Horváth B.), Czöndör (Binder), Péter, Kóbor, Balázsi, Erdélyi, Manganelli, Varga R., Ölbei.

Gól: Mórocz (3), ill. Erdélyi, Varga R. Kiállítva: Manganelli (94., Kemenesalja).

Küzdelmes, változatos mérkőzésen a vendégek nagyon megnehezítették a Gérce dolgát. Azonban – Mórocz mesterhármasának köszönhetően – megérdemelt hazai győzelem született.

Elektromol-Spari FC–Kemenesmagasi FC 2-4 (1-3). Szombathely, v.: Magyar Gy.

Spari: Pungor – Tóth A. (Neubauer), Varsányi, Boldizsár, Pados, Majtényi, Láda, Sipos (Jónás), Farkas A. (Horváth Gy.), Kovács A., Farkas H.

Kemenesmagasi: Papp Á. – Kelemen B. (Princzes), Poós, Molnár Zs., Horváth T., Szita, Csite, Kopházi, Peresznyei (Koronczai), Csempesz (Balogh D.), Molnár T.

Gól: Majtényi, Varsányi, ill. Molnár T. (2), Horváth T., Csite.

Jól kezdett a Spari, kihagyott egy ordító ziccert, amire egy átlövésből szerzett góllal válaszolt a vendég. sőt, a szünetig mér kétszer betalált. A második félidőben visszajött a meccsbe, 3-2-rezárkózott, ám egy újabb védelmi hiba megpecsételte a sorsát.

Bozsoki SE–Uraiújfalu SE 0-3 (0-3). Bozsok, v.: Sebesi P.

Bozsok: Szenteleki – Bigner, Kratochwill, Csizmazia, Nagy Zs. (Horváth P.), Németh O. (Szárnyas), Dévényi, Varga B. (Marti), Kovács P., Kaposi (Iker), Tompek.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó Má., Gallen, Szabó B., Burka (Csete), Kollárits, Pungor Sz., Binder (Pethő), Szabó T., Keszei, Agg.

Gól: Pungor Sz., Burka, Binder.

A vendégek az első 45 percben háromgólos vezetésre tettek szert – amihez az enerváltan játszó bozsokiak csak asszisztálni tudtak. A hazaiknak a második játékrészben sem sikerült felnőniük a feladathoz – így az eredmény nem változott. A győzelmet jobban akaró vendégek sikere megérdemelt.

Merseváti SE–Gencsapáti KSE 2-5 (1-2). Mersevát, 50 néző, v.: Nagy P.

Mersevát: Patyi – Gönye, Dénes (Szabó K.), Szalai, Magyar, Orbán, Homlok, Nagy Á., Takács M., Takács B., Döbrönte.

Gencsapáti: Horváth Gy. (Tóth Á.) – Szabó A., Janzsó, Sulyok, Soldatenko, Dancs (Iker), Bokor, Tóth B., Egyed (Varga R.), Janek, Skrapits.

Gól: Gönye, Janek (öngól), ill. Soldatenko (2), Skrapits (2), Sulyok.

A végeredmény sima vendéggyőzelmet sejtet. Azonban mezőnyben egyik fél sem tudott fölényt kialakítani. Helyzet kihasználásban viszont a vendégek bizonyultak eredményesebbnek. Jó játékvezetés mellett gólgazdag mérkőzést játszottak a felek.

Kőszegi Lóránt FC–Szeleste-Pósfa SE 3-2 (3-1). Kőszeg, v.: Busi L.

Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner, Marti, Toldi, Botos (Pászner), Kovács Zs. (Németh B.), Réti, Varga D., Őri (Horváth T.), Szolyák.

Szeleste-Pósfa: Szentgyörgyvári – Németh B., Maráczi, Fülöp, Pethő, Molnár G., Baranyai, Nagy N. (Gecse), Kiss Á., Kovács R. (Nagy Á.), Horváth L. (Varga G.).

Gól: Szolyák (3), ill. Kiss Á., Baranyai. Kiállítva: Maráczi (74., Szeleste-Pósfa).

Gyorsan a mérkőzés elején kétgólos előnyre tett szert a hazai csapat – melyre gyorsan válaszoltak a vendégek. Azonban a kőszegiek még az első játékrész végén növelni tudták előnyüket. – így 3-1-es állásnál vonultak szünetre a csapatok. A második játékrész elején a hazaiak stabil, labdatartó játékot mutattak be, az ellenfél igyekezett gyors ellentámadásokat vezetni. A mérkőzés utolsó periódusában a Szeleste mindent egy lapra feltéve rohamozott, szépített is, de nem tudta döntetlenre menteni a mérkőzést. Küzdelmes meccsen született meg a hazai győzelem.

A 12. forduló menetrendje, szombat, 13.30: Kemenesmagasi–Boba, Kemenesalja–Répcelak, Szombat, 13.30: Spari–Lukácsháza, Sé–Gérce-Vásárosmiske, Alsóújlak–Mersevát, Gencsapáti–Kőszeg, Szeleste-Pósfa–Bozsok, Uriújfalu–Pecöl.

Dél

Tutitextil-Körmend VSE–Nárai SK 2-0 (0-0). Körmend-Horvátnádalja, vezette: Szabó B.

Körmend: Nagy M. – Tompa, Horváth Á. (Szabó P.), Szatmáry (Kiss B.), Szemes, Petrovics, Sákovits, Gaál (Papp P.), Frühvirth, Molnár I. (Pesti), Németh Cs. (Németh N.).

Nárai: Holbok – Bárdics, Máté (Takács), Vajda Bá., Vajda Ba. (Horváth D.), Marsai, Sásdi, Czirók, Lakatos, Hompasz, Szén (Odler).

Gól: Kiss B., Sákovits. Kiállítva: Hompasz (69., Nárai), Vajda Bá. (84., Nárai).

Küzdelmes mérkőzést játszottak a felek. A helyzeteivel jobban sáfárkodó hazai csapat összességében megérdemelten győzte le szimpatikusan küzdő, futballozó ellenfelét.