Megírtuk, az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság 7. fordulójában kilencpontos sikert aratott az Egis Körmend a Honvéd otthonában.

Dragan Aleksic: – A Körmend rendkívül agresszív volt, megvolt a tervük a támadásra és a védekezésre is ellenünk. Csak két napja tudtuk meg, hogy center nélkül jönnek, ez pedig okozott egy kis felfordulást a rendszerünkben. A védekezés szempontjából két nagyon gyenge mérkőzésen vagyunk túl, úgy is mondhatnám, hogy a védekezésünk összeomlott Szolnokon és ezúttal a Körmend ellen is. Újra meg kell szerveznünk a védekezésünket, mivel a pontjaink támadásban megvannak, de ennek a fiatal csapatnak a védekezés hatékonysága jelentheti a kulcsot a győzelmekhez.

Kocsis Tamás: – Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez! Nagyon fontos volt, hogy hogyan reagálunk a három elveszített mérkőzésre. Végig uraltuk a mérkőzést, igaz a Honvéd folyamatosan kapaszkodott, ott volt a nyakunkban, úgyhogy megnyugodni egy percre sem tudtunk. Mindig volt egy-egy olyan hiba, hogy nem tudtunk nagyobb előnyt kialakítani, de összességében úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Most megyünk haza, és készülünk a Szeged elleni meccsre, hiszen a szezon eddigi meglepetéscsapata érkezik hozzánk. A Honvédnak további sok sikert kívánok a folytatásra!

Jalen Joseph Henry: – Mi egy védekezőbb felfogású csapat vagyunk, az edzőnk az előszezontól kezdve így építette fel a játékot. Nekünk 70 pont alatt kell tartanunk az ellenfeleket, csak így nyerhetünk mérkőzéseket. Ezért sokkal jobban, agresszívabban kell kezdenünk a mérkőzést, nem várhatunk a negyedik negyedig, hogy ott kezdjük meg a kapaszkodást, illetve az egy az egy elleni védekezésre is jobban kell figyelnünk.

Durázi Krisztofer: – Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyerni, három vereség után ez volt a legfontosabb. A Honvéd jól játszott, jól tartotta magát 40 percig, mi próbáltuk játszani a saját játékunkat. Az első félidőben voltak a lepattanókkal problémáink, második esélyből sok pontot szereztek, így nem tudtunk nagyobb előnyt kiépíteni. A második félidőben más csapat jött vissza a pályára, megmutattuk, hogy miért mi vagyunk a Körmend. Örülök, hogy sikerült nyerni, megyünk tovább, a Szeged ellen is nyerni kell!