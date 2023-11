Szenczi Imre: – Nehéz értékelnem mérkőzés – vérlázító, amit ellenünk műveltek! Volt itt minden. Például előkészítetlen pálya. Úgy nézett ki a játéktér, mintha előtte három mérkőzést is rendeztek vonla a mély talajon. Fűtetlen öltöző. Szerencsére a félidőben már langyosak voltak a radiátorok. Volt szél, ami mindkét félidőben szembe fújt. Volt egy ellenfél, aki nagy elánnal kezdett, de fokozatosan átvettük az irányítást. Gólhelyzet nélkül, reális eredménnyel mehettünk a szünetre. A második félidőben szerettünk volna nagyobb nyomást helyezni a Csornára. Egy szöglet után, egy lecsorgó labdából korán jött a vezető találatunk. Ekkor úgy tűnt, hogy talán be tudjuk gyűjtenia három pontot – de kilenc perc múlva visszarántottak minket a földre. Volt kiállítás. A mérkőzést befolyásoló ítélettel kapcsolatosan annyit, hogy a videó teljes mértékben alátámasztja a mi véleményünket. Ennek ellenére, így is nyerni szerettünk volna, de ki sem akartunk kapni. Voltak cserék, akikkel próbáltuk stabilizálni a játékunkat, és támadni is próbáltunk. Sajnos volt egy egyenlítő találat is, amit ismét pontrúgás után sikerült összeszerencsétlenkednünk. A folytatásban aztán volt a hazaiaknak is helyzete és volt nekünk is lehetőségünk a három pontra. Végül mindkét csapatnak csak egy, egy pont jutott – amivel egyikünk sem megy sokra...