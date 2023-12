A Gyirmót FC Győr (1-1) ellen megbízott vezetőedzőként dirigáló Rúzsa Ivánnak nem sikerült győzelemre vezetnie a Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatát. A vendégek ugyanis a 89. percben szerzett bombagóllal kiegyenlítettek.

Megírtuk, hatmeccses nyeretlenségi szériáját igyekezett megtörni a Haladás, amely utoljára 2008-ban tudta legyőzni hazai pályán a Gyirmótot (1-0). Alekszandar Jovics helyett a másodedző Rúzsa Iván irányította ezúttal a Halit, mivel a vasiak trénere sajnálatos családi okok miatt hazautazott Belgrádba. A zöld-fehérektől hiányzott a csapatkapitány, Rácz Barnabás is, a középpályás még nem épült fel sérüléséből. A vasárnapi találkozón jó felfogásban, támadó szellemben lépett pályára a Haladás, amely az első 20 percben három nagy helyzetet is kidolgozott, azonban ezek mind ki is maradtak. Időközben a Gyirmót is egyre többször foglalkoztatta Pálfit. Fél óra elteltével előbb Soltész, majd Adamcsek óriási ziccerét hárította a hazaiak kapusa. A félidő hajrájában egy támadáson belül Medgyes és Adamcsek is betalálhatott volna, azonban előbb Pálfi hárított, majd Beronja blokkolt. A helyzetek megvoltak az első 45 perc során, csak a gól hiányzott a játékból.