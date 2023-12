Szombathelyi Haladás–Gyirmót FC Győr 1-1 (0-0). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 509 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Farkas T.

Haladás: Pálfi – Beronja (Nyíri, 61.), Jagodics M., Csonka B., Dokorics – Simut, Zvekanov, Szakály A. (Ene, 79.), Horváth R. (Mohos, 46.) – Csernik (Rácz B., 87.), Pintér F. (Kelemen, 46.). Megbízott Edző: Rúzsa Iván.

Gyirmót: Hársfalvi – Szegi, Hudák, Csörgő V., Jova B. (Hajdú, 78.) – Kovács D., Kovács M. – Soltész I. (Kicsun, 67.), Madarász M. (Erdélyi, 78.), Medgyes Z. (Szegi, 90+2.) – Adamcsek. Edző: Tamási Zsolt.

Gólszerzők: Nyíri (73.), illetve Kovács M. (88.).

8. perc: Csernik 12 méteres lövését Hársfalvi bravúrral a jobb kapufa mellé tolta.

17. perc: Bal oldali támadás után középen Zvekanovhoz került a labda, aki 23 méterről tüzelt, a léc alá tartó lövést Hársfalvi szögletre tolta.

20. perc: Horváth Rajmund 17 méterről leadott lövése a kapufán csattant.

21. perc: Adamcsek távoli bombáját tolta szögletre Pálfi.

42. perc: Simut tüzelt kapura 17 méterről, lövése nem sokkal ment mellé.

73. perc: Jagodics végzett el gyorsan egy szabadrúgást, a jobb oldalon felfutó Nyírihez passzolt, aki pár lépés után 12 méterről a hosszú, jobb sarokba lőtt – 1-0!

89. perc: Kovács Milán szánta el magát lövésre jó 20 méterről és a hosszú felső sarokban landolt a labda – 1-1.

Hatmeccses nyeretlenségi szériáját igyekezett megtörni a Haladás, amely utoljára 2008-ban tudta legyőzni hazai pályán a Gyirmótot (1-0). Alekszandar Jovics helyett a másodedző Rúzsa Iván irányította ezúttal a Halit, mivel a vasiak trénere sajnálatos családi okok miatt hazautazott Belgrádba. A zöld-fehérektől hiányzott a csapatkapitány, Rácz Barnabás is, a középpályás még nem épült fel sérüléséből. A vasárnapi találkozón jó felfogásban, támadó szellemben lépett pályára a Haladás, amely az első 20 percben három nagy helyzetet is kidolgozott, azonban ezek mind ki is maradtak. Időközben a Gyirmót is egyre többször foglalkoztatta Pálfit. Fél óra elteltével előbb Soltész, majd Adamcsek óriási ziccerét hárította a hazaiak kapusa. A félidő hajrájában egy támadáson belül Medgyes és Adamcsek is betalálhatott volna, azonban előbb Pálfi hárított, majd Beronja blokkolt. A helyzetek megvoltak az első 45 perc során, csak a gól hiányzott a játékból.