Legutóbb ismét egy olyan meccset bukott el a Rába-parti alakulat, amelynek nagy részében irányította a játékot, a végére azonban elfáradt. Erőn felül küzdöttek a vasi piros-feketék, akik finoman fogalmazva meglehetősen foghíjas kerettel utaztak Oroszlányba. A 87-76-os vereség ellenére Kocsis Tamás büszke volt csapatára, hiszen hadra fogható játékosai összekapaszkodva küzdöttek együtt egymásért, azonban a szűk rotációval nem tudtak dacolni, elfogyott a találkozó végére az MTE.

- Ez már a sokadik meccsünk volt, amikor az összecsapás jelentős részében, most éppen ha jól emlékszem 34 percen keresztül vezettünk - idézte fel az előző mérkőzést Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. - A DEAC ellen ugyanilyen balszerencsés vereséget szenvedtünk, akkor 38 percen keresztül irányítottuk a játékot. Egy ZTE például két légiósa nélkül utazott anno Oroszlányba, ahol végül 40 ponttal maradt alul. Ahhoz képest, mi jobb teljesítményre voltunk képesek, noha csak két légióst tudtunk bevetni, mert Sylla 5-6 perces játékideje annyira nem volt mérvadó. De hiába mondom, hogy nem néztünk ki rosszul, a vereséget jegyzik. Ugyan komoly nyomást gyakorolt ránk az OSE a végén, de megvoltak a helyzeteink, mert az utolsó percekben hat hármas is kimaradt, amiben már nyilván a fáradtság is közrejátszott, hanyatlott addigra már a koncentráció. Sajnáljuk, hogy elszalasztottunk egy újabb győzelmi lehetőséget, de meggyőződésem, hogy ha a Cook-Doktor-Djogo hármasból csak az egyik pályára léphetett volna, akkor más az eredmény, dehát a sportban nincs ha, meg volna.

A vasi piros-feketék soron következő ellenfele, a Forray Gábor irányította Kecskemét jelenleg 11 ponttal a 12. helyen áll a bajnokságban. Az alföldiek az utóbbi öt mérkőzésen négyszer veszítettek - Szolnok, Falco, Szeged, Honvéd ellen -, illetve egy mérkőzést nyertek Oroszlányban. A Kecskemét az utóbbi öt mérkőzésén átlagosan 82 pontot dobott, illetve 87 pontot kapott. Legtöbb pontot szerző játékosuk az 5-ös mezben játszó Shannon Bogues JR. (2-es poszt), aki 17.78 dobott pontátlagnál tart kilenc mérkőzés után. VAL teljesítményindexet tekintve is ő a legeredményesebb a csapatában, 21.22 VAL átlagot produkált eddig.

- A heti edzésmunka megint nem úgy zajlott, ahogy azt előzetesen elterveztük - folytatta Kocsis Tamás. - Ez azonban aligha érdekel bárkit is, igyekszünk a lehető legjobb, legerősebb kerettel kiállni és megtenni mindent a győzelemért. A Kecskemét talán a legtapasztaltabb együttes az NB I.-ben, úgyhogy nehéz meccsre számítok. Nincs jó passzban az ellenfél, de egyszer minden sorozat megszakad, bízom benne, a Kecskemété nem most fog, mert nagy szükségünk van nekünk is a sikerre, pláne hazai pályán. Cook a térdével küszködik, rá nagy eséllyel most sem számíthatok. Syllával kapcsolatban türelmet kérnék, beépítése folyamatban van, sokan mondják miatta a magukét, csak az a helyzet, hogy nem volt túl sok választási lehetőségünk. Lesarkítva a kérdést vagy ő, vagy senki. Visszatérve a Kecskemétre, a rutin meg a tapasztalat mindig veszélyes tud lenni, éppen ezért nekünk inkább a gyors játékot kell majd erőltetnünk, amit majd ők minden bizonnyal igyekeznek majd lassítani. A nagy kérdés az lesz, ki tudja a másikra erőltetni az akaratát.