A Calvo Rodriguez Juan Ramon 2019 nyarán érkezett a Haladás futsalcsapatához – mindent megnyert a zöld-fehér gárdával. Háromszor ünnepelhetett bajnoki címet (2021, 2022, 2023), és ugyancsak háromszor Magyar Kupa-győzelmet (2020, 2022, 2023) a csapat élén. A spanyol sikeredző a nyáron távozott a Rohonci útról. Így a mindkét fronton címvédő zöld fehér gárda már az új vezetőedző, a brazil Felipe Conde, és új másodedző-erőnléti edző, a szintén brazil Alexandre Philippi irányítása mellett készült fel a 2023/2024-es szezonra. Felipe Conde az előző hét évet a cseh FK Chrudimnél töltötte – négy bajnoki címet és öt Cseh Kupát nyert a csapattal. Vagyis egy rutinos, sikeres tréner lett a szakmai munka irányítója a szombathelyi klubnál. Ugyanakkor nagy elvárásoknak kellett megfelelnie – de nem okozott csalódást. Sőt: a HVSE fölényesen vezeti a tabellát, 16 bajnokijából 15-öt megnyert, messze a legtöbb gólt rúgta, a legkevesebbet kapta a mezőnyben. A Bajnokok Ligájában sikerrel vette az első csoportkört a főtáblán, majd ez elitkörben, a legjobb 16 között is helyt állt. Elnézve a Haladás mérkőzéseit, kijelenthető, hogy a csapat rohamléptekben halad a címvédés felé.

– Határozottan jól döntöttem, amikor elfogadtam a Haladás ajánlatát – mondta Ferraz Conde Felipe. – Számomra nagyon fontos, hogy a családom jól érezze magát. Márpedig amikor megérkeztem Szombathelyre, érzetem az őszinte törődést, érdeklődést felém és a családom iránt a klub vezetői részéről. Szombathely egy barátságos, élhető város, ahol jól érezzük magunkat. Szeretünk sétálni a parkokban, és bár nem túl nagy a város, minden megtalálható benne, amire szükségünk van. Szakmai oldalról is elégedett vagyok. Hiszen napi mint nap látom, érzem, hogy a klub fejlődni akar, egyre profibbá szeretne válni - jó utón járunk, de még akad munka bőven. Összegezve: mind a magánéletben, mind szakmai téren megtaláltam a számításom a Haladásnál!

– Nem szoktam csak pozíciókat, győzelmeket, vereségeket számba venni egy szakmai értékelés, összegzés kapcsán, nálam mindig a mutatott játékon, a teljesítményen van a hangsúly - folytatta a HVSE brazil vezetőedzője. - A bajnokságot bizonytalanul kezdtünk, ami tekintettel arra, hogy nagy változás történt a játékstílusunkban, az edzések folyamatában, a meccselésben – egyáltalán nem meglepő. Azonban ahogy telt az idő, a futballistáim kezdték megérteni, hogy mit várok el tőlük, hogy milyen játékra törekszünk. Továbbá nekem is alkalmazkodnom kellett a csapatomhoz. Ahogyan nőtt a kölcsönös bizalom, úgy javult a teljesítményünk is. Úgy gondolom, hogy sokat fejlődtünk az elmúlt hónapokban – de még messze vagyunk attól a teljesítménytől, amit elvárok. Ám hangsúlyozom: a fejlődés egyértelmű. Megtettük, amit lehetett, magabiztosan állunk a tabella élén, szervezetten futballozunk, nagy intenzitással – és biztos vagyok benne, hogy még fogunk fejlődni. A Bajnokok Ligájában is helyt álltunk, és bár nem vagyok telhetetlen, de szerintem több pontot is gyűjthettünk volna. Talán nekünk volt a legnehezebb sorsolásunk: a legutóbbi BL-szezon négy elődöntőséből hárommal összecsaptunk. De nagyszerű teljesítményt nyújtottunk a nagynevű ellenfelekkel szemben is. A Mallorca, a Kairat és a Sporting elleni meccsek remekül sikerültek. Az Anderlecht elleni csatában több is volt, de nem játszottunk rosszul. Jelen állapotunkban irreális lett volna az elődöntőre gondolni. Az volt a célunk, hogy megmutassuk magunkat, bizonyítsuk, hogy jó csapat vagyunk, hogy a neves riválisokkal is jó, ki-ki mérkőzéseket játsszunk – ezt a feladatot pedig megoldottuk. Remek visszajelzéseket kaptunk az ellenfelektől, több játékosunk is felhívta magára a figyelmet – mindez azt bizonyítja, hogy jól dolgozunk, jó utón járunk.

– Most kicsit szusszanunk, de a szezonnak még nincs vége – jelezte Ferraz Conde Felipe. – Edzőként elsősorban azt szeretném, ha a csapat tovább fejlődne. Első feladatunk, hogy az élen zárjuk az apaszakaszt, hogy aztán előnyből kezdhessük a rájátszást. A klubvezetés célja világos, amit megértettem, elfogadtam: meg kell nyernünk a bajnokságot és a kupát is. Ez nem egyszerű feladat, hiszen akad néhány komoly rivális – de ha továbbra is keményen dolgozunk, továbbra is a fejlődésre koncentrálunk, akkor úgy gondolom, hogy igenis teljesíteni tudjuk a célkitűzést.

A Haladás január 2-án kezdi meg a felkészülést a bajnoki – nagyon zsúfolt január vár a csapatra, benne öt bajnokival és egy kupameccsel.