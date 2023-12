Az első félidő nagyon nem úgy alakult, ahogyan azt a mieink eltervezték, ugyanis A horvátok rendre eljuttatták a labdát beállójukhoz és átlövésből is eredményesek voltak. négy perccel a dudaszó előtt 11-6-nál már öt találat volt a horvát előny. A 42 százalékos hatékonysággal hárító Böde-Bírónak is köszönhetően három gólra zárkóztak a magyarok (8-11). Fordulás után továbbra is sok volt a hiba, az eladott labda a magyar támadásoknál. Az utolsó öt perc hozta meg a várt drámát. Egyenlített, majd a vezetést is átvette nemzeti együttesünk, amely végül győzött, így olimpiai selejtezőtornán szerepelhet.

Golovin Vlagyimir: – 40 percen keresztül nem voltunk jók taktikailag. Az utolsó 20 percre viszont váltottunk a kicsit eltolt öt-egyes védekezésre. Megvoltak az ütközések, a megállító faultok. a védekezésben ez a jó mentalitás azt eredményezte, hogy az addig nyugodtan játszó horvát válogatottat zavarba hoztuk. Nagyon egységesek voltunk a végén.

Ivica Obrvan: – Nem találok szavakat, a megfelelő kifejezéseket erre az elvesztett mérkőzésre. Büszke vagyok a lányaimra, mert az egész világbajnokság alatt nagyszerűen teljesítettek, de sajnos, ez a találkozó nem úgy jött össze, ahogy szerettük volna. Rendkívül csalódott vagyok.

A világbajnoki 10. helyezéssel eldőlt, hogy a magyar női kézilabda-válogatott a tavaszi olimpiai kvalifikációs tornán Japánnal, Kamerunnal és a most zajló vb-n párizsi kvótát nem szerző, legjobb helyezésű európai csapattal találkozik. A jövő áprilisi selejtezős torna megrendezésére pályázni kellett, az MKSZ ezt megtette. A nemzetközi szövetség a jövő héten dönt a rendezőkről.

Magyarország–Horvátország 23-22 (8-11). Göteborg, 3449 néző, női világbajnoki kézilabda-mérkőzés, vezette: M. Garcia, Paolantoni (argentinok).

Magyarország: Böde-Bíró – Győri-Lukács 5, Klujber 9, Papp N., Bordás, Kuczora, Márton G. Csere: Bukovszky – Vámos P. 1, Füzi-Tóvizi, Debreczeni-Klivinyi 3, Albek 2, Szöllősi-Schatzl 1, Pásztor N., Simon P. 2. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir.

Horvátország: Pijevic – Zadravec 2, Milosavljevic 8, Blazevic 2, Jezic 4, Micijevic 4, Simara. Csere: Besen – Senvald, Barisic 2, Posavec, D. Kalaus. Szövetségi kapitány: Ivica Obrvan.

Az eredmény alakulása. 10. perc: 2-5. 21. p.: 6-9. 27. p.: 7-12. 39. p.: 11-17. 48. p.: 17-19. 54. p.: 18-22.

Kiállítás: 8, ill. 6 perc.

Hétméteres: 8/7, ill. 10/8.