Nem kísérte nagy sajtóérdeklődés a Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. szerdai taggyűlését, csak a Vas Népe stábja várta a Haladás Sportkomplexum bejáratánál az esetleg nyilatkozó döntéshozókat.

Szerdán 14 órára hívták össze a Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. taggyűlését. Jó másfél órán át tartott az egyeztetés, ami után először dr. László Győző sportért is felelős alpolgármester és dr. Horváth Attila, költségvetésért is felelős alpolgármester távozott. Hiába kérdeztük őket, elzárkóztak a nyilatkozattól, majd dr. László Győzőtől megtudtuk: a abban maradtak, közleményt ad ki a Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft., külön senki sem nyilatkozik. Ezt erősítették meg mások is.

Ki adta ki az információkat?

Aztán - szinte menetrendszerűen - Czeglédy Csaba posztolt elsőként: „Haladás - Homlok megakadályozta a mai taggyűlés megtartását. Pénz sincsen. Séllei lemondott” – közölte közösségi oldalán a politikus.