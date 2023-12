– Alaposan felkészültünk a télen, minden apróságra ügyeltünk, így egy nagyszerű autóval, és persze egy kiváló csapattal futottunk neki a 2023-as szezonnak – elevenítette fel az emlékeket Kiss Norbert. – Ez a siker alapja: folyamatosan tanulunk, fejlődünk, fejlesztünk – még csak hároméves a csapatunk, de máris tökéletesen működik. Erős, gyors, és ami a legfontosabb, megbízható volt az autó. Minden kihívásra tudtunk reagálni. Kívülről talán úgy tűnt, hogy sima volt a szezon, de hatalmas munkát tettünk bele az évbe, a végére el is fáradtunk. De minden perc munkát megért a szezon, mert tényleg egy szinte tökéletes évet futottunk. Október elején Spanyolországban ért véget az Eb, kicsit ünnepeltünk, aztán szusszantunk egyet, de a műhely nagyon gyorsan beindult, már készülünk a 2024-es szezonra. Szezon közben néha éreztem a beletörődést a riválisokon, de év végén már fogadkoztak, hogy jövőre lenyomnak minket – mi pedig várjuk a kihívókat! Mindig lehet jobb autót építeni, mindig lehet fejleszteni, hasznosítani a tapasztalatokat. Például tavaly két futamon estünk ki technikai probléma miatt, ami tényleg nem tényező technikai sportban, de akkor is lehet csökkenteni a hibalehetőséget – a maximalizmus viszi előre a csapatunkat.

– Az elmúlt hetekben, napokban jártam néhány szponzori összejövetelen, vettem részt közönségtalálkozókon, eleget tettem szakmai felkéréseknek – folytatta Kiss Norbert. – Örömmel veszek részt az ilyen rendezvényeken, szíveseb osztom meg a sikerünket, az örömünket a szurkolókkal, az értünk szorítókkal, a támogatókkal. Voltam Azerbajdzsánban is, ugyanis a Nemzetközi Automobil Szövetség, a FIA ezúttal Bakuban tartotta év végi hagyományos díjátadó ünnepségét – ahová a különböző kategóriák legjobbjai kapnak meghívást. Kicsit viccesen azt is mondhatnám, már visszajáró vendég vagyok! De óriási élmény találkozni az autósport krémjével – többek között ismét válthattam pár szór az F1-es világbajnok Max Verstappennel is. Megtisztelő egy ilyen szintű rendezvényen Magyarországot képviselni.

– Az év végét megpróbálom pihenésre felhasználni, a reményeim szerint az ünnepek alatt eltölthetek néhány napot Szombathelyen is, nagyon régen jártam már otthon. Aztán januárban ismét keményen belelállunk a munkába, mert szeretnénk ismét felkészülten kezdeni a szezont. Az pedig nem is kérdés, hogy jövőre is az Európa-bajnoki címért szállunk csatába – zárta szavait Kiss Norbert.