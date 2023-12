Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a 11. forduló egyik előrehozott találkozóján a Büki TK november 26-án megverte hazai pályán 40-25-re a Lipót Pékséget. A hátralévő találkozókon a másik két vasi női alakulat egyaránt rangadót vívott. A Sárvár az Ajkát fogadta, míg a Celldömölk a VKL SE Győrt látta vendégül.

Sárvárfürdő Kinizsi SE–KK Ajka 25-24 (14-12). Sárvár, 150 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Borsóné, Tóth.

Sárvár: Tömő – Vajda 5, Molnár 1, Gutecz, Barcza 8, Ács 8, Szemes. Csere: Jurik, Varga (kapusok), Cser, Gerencsér, Kiss, Kozma, Oláh 3, Németh H., Horváth D. Edző: Skoda Bence.

Az első percekben sok hibával, idegesen, kapkodóan játszott mindkét csapat, így kevés gól született. Ezt követően is felváltva estek a találatok, majd a Sárvárfürdő egy 3-0-ás sorozattal ellépett, és előnyéből két találatot a szünetig meg is tartani. A második játékrész is az első forgatókönyve szerint alakult: hol az egyik, hol a másik oldalon esett gól, így szoros, élvezetes volt a találkozó. Egy perccel a lefújás előtt biztosnak tűnő, háromgólos sárvári vezetést mutatott az eredményjelző (24-21), ám szokatlan izgalmak között a végére ebből csak egy maradt.

Celldömölki VSE–VKL SE Győr 31-32 (10-16). Celldömölk, 70 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Jáger, Poller.

CVSE: Szalai – Gyurák 1, Deé 2, Győrffy 7, Szecsődi 3, Pup R. 1, Pup S. 2. Csere: Erdélyi 3, Szomorkovits 7, Szélesi 5, Hajdú. Edző: Erőss Péter.

Nagyon foghíjas kerettel állt ki a házigazda CVSE. Mások mellett az egyik középső védőjére sem számíthatott Erőss Péter. Küzdött becsülettel a celli gárda, de ez most ennyire volt elég. Abban bíznak, hogy tavasszal nem akadályozza ennyi sérülés és távollét a csapat eredményességét.

UNI Győr SZESE II.–Szentgothárdi VSE 28-19 (12-12). Győr, 50 néző, NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés, vezette: Tóbiás, Végh.

Szentgotthárdi VSE: Kovács R. 1 – Hertelendy 2, Császár, Vujovics 4, Gotthárd, Németh D., Kozma 2. Csere: Horváth N., Góth, Háklár 3, Sipőcz 1, Rónai K. 2, Miklós. Edző: Ernst Attila.

Ugyan rosszul kezdte az első félidőt a vendég Szentgotthárd, ám a játékrész végére kiegyenesedett, ledolgozta hátrányát. Szünet után elképesztően sok helyzetet kidolgoztak a vasiak, amelyek jó részét el is puskázták, így ahelyett, hogy átvették volna a vezetést, továbbra is csak futottak az eredmény után. A védelem a kapusokkal együtt tette a dolgát, jól muzsikált, viszont a támadásbeli fegyelmezetlenségek nem maradtak büntetlenül. Ráadásul sorsfordító pillanatokban került emberhátrányba a Gotthárd, ami tovább nehezítette helyzetét. A végén minden összejött a Győrnek, és megérdemelten tartotta otthon a pontokat.