A női labdarúgó NB I. őszi 6 helyén végzett Haladás Viktória Pecölben megtartotta évzáró bankettjét. A helyszínválasztás nem véletlen, ugyanis többen is a faluból származnak, Németh Adél például most is ott él és a csapat – eredendően szombathelyi vezetőedzője–- Markó Edina szintén Pecölben lakik.

Fotó: Erdos Laszlo Elmedia / Forrás: Erdős László

De ide valósi a játékosok közül Szabó Fanni és a fizioterapeuta Kovács-Németh Gréta. A tekézőt pedig Mándli János polgérmester biztosította a Haladás Viktória számára. A vacsorával egybekötött tekézés jó hangulatban telt el. A játékosok tehát pihenőre vonultak, ám akinek van kedve – fakultatív jelleggel – a napokban még edzhet.

A Haladás Viktória játékosai január 8-án kezdik el a felkészülést a tavaszi idényre. A vasiak egyébként a felkészülési mérkőzéseket szinte kizárólag külföldi csapatok ellen kötötték le. A tavaszi szezon március 2-án rajtol, előtte azonban még Magyar Kupa-fordulót is rendeznek. A vasiak a legjobb nyolc között vannak.