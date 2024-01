Szombaton kezdetét veszi a Vasi Terepfutó Sorozat idei szériája. A terepfutás kedvelői számára a rendező Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület tíz éve rendez versenyeket. Dozmat az előző két évben került fel a palettára, az útvonalat a futók a szépséges panoráma miatt zárták a szívükbe. A szombati, első futamon gyerekversenyen, valamint 5, 10 és 20 kilométeren is lehet indulni. A cél a játszótér mellett lesz, nevezni a helyszínen is lehet még, 8.30-tól. Rajt 10 órakor.A pályákat teljesítőket befutóérem, valamint büfé várja a helyszínen. A rendezők a kezdő futókat is várják.