A parádés szezont futó, listavezető, címvédő Falco annak ellenére is esélyesként lépett pályára, hogy ellenfele éppen az utóbbi hetekben lendült formába: előző nyolc bajnokijából hatot megnyert – ráadásul a Paks, ellentétben a Falcóval nem játszott hét közben Magyar Kupa-meccset.

Váltott pontok vezették fel a meccset, felváltva vezettek a csapatok – kis ideig. Aztán Pot, majd Tiby is betalált távolról – átvette a vezetést, belelendült a Falco. Időt is kért az ASE (4. perc: 6-12). Viszatérve a pályára Benke is behintett egy távolit. Maradt az irányítás a szombathelyieknél, közben 10 pont fölé nőtt a különbség (6-18). Jól védekezett, jól lepattanózott, labdaszerzések után gyors támadásokat vezetett a vasi gárda – érezhetően nehezen tartotta a lépést a Paks, amely szinte csak büntetőből talált gyűrűbe. Állandósult a 10 pont körüli-fölötti szombathelyi fór – végül 13 ponttal nyerte meg az első negyedet, Perl dudaszós triplájának is köszönhetően a Falco. A kisszünet után is lendületben maradt a Falco. Gyorsan, szervezetten játszott, ráadásul jól is dobott – közelített a 20 ponthoz a különbség (13. perc. 20-38). És éppen 20 pont volt a különbség, amikor időt kért a Paks (22-42). Nem volt egy súlycsoportban a két csapat. Olyannyira nem, hogy a házigazda már a második negyed közepén a meccsben maradásért küzdött. És a nagyszünetig nem is tudta 20 pont alá faragni a hátrányát. Félidőben 23 pontos szombathelyi előnyt mutatott az eredményjelző (20. perc: 35-58) – és ekkora előnyből a Falco nem szokott kikapni...

Fordulás után is a Falco diktálta a tempót – az ASE érezhetően kezdett beletörődni a vereségbe. Már csak azért is, mert 30 pont fölé nőtt a különbség (24. perc: 40-71)... És az ASE pechjére a Falco nem lassított, nagy kedvvel játszott – és a játék minden elemében ellenfele fölé nőtt (28. perc: 48-83). A negyedik negyedre nem maradt izgalom (30. perc: 55-89). A Falco-szurkolótábor nagy örömre átlépte a 100 pontot a szombathelyi gárda, Kovács Benedek triplájával (34. perc: 63-102)! A végére sem engedett ki a Falco, nem engedte meg ellenfelének, hogy kozmetikázzon az eredményen. Kétségbeesetten elengedett hazai tripla zárta a meccset, így „csak” 36 pontot verte ellenfelére a szombathelyi gárda!

jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE 82-118 (15-28, 20-30, 20-31, 27-29) Paks, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Tóth C., Nyilas I., Kovács N.

ASE: White 9/3, Kovács Á. 5/3, Géringer 2, Wooten 10, Nicholson 18/6. Csere: Sövegjártó 3/3, Wright 8, Kucsora 16/6, Pajor –, Kékesi 8/6, Arnold 3. Edző: Sebastjan Krasovec.

Falco: Pot 6/3, Tanoh Dez 10, Benke 13/3, Tiby 14/6, Keller 13/3. Csere: Perl 19/3, Pongó 8, Kovács B. 11/9, Jordno 9/9, Krivacsevics 13, Verasztó 2. Edző: Milos Konakov.

Eredmény alakulása. 3. perc: 6-4. 5. perc: 6-18. 12. perc: 20-35. 15. perc: 22-44. 18. perc: 33-53. 20. perc: 35-58. 24. perc: 40-71. 28. perc: 48-83. 30. perc: 55-89. 34. perc: 63-102. 38. perc: 71-109.

Kipontozódott: –.