Tizenegy bajnokin szerzett 15 pontjával az NB I. Nyugati-csoportjának harmadik helyén tanyázik a hazai bajnoki mérkőzéseit Répcelakon rendező Balogunyom TK együttese. Svajda Győző együttese a 2022/23-as szezont a 4. helyen zárta – félévkor tehát egy helyet már előrelépett a tabellán.

– Abszolút reálisnak érzem a harmadik helyünket, legalábbis annak tükrében, hogy őssze példátlan sérülés,- és betegséghullám sújtotta csapatunkat – mondta Svajda Győző, a balogunyomiak edzője. – Pedig tavaly nyáron sikerült leigazolnunk a Szuperligában szereplő Répcelakból Kuslics Gergelyt. Azzal viszont nem kalkulálhattunk, hogy Svajda Zoltán és Csere Gábor sérülés miatt hónapokra kidől. Ráadásul munkahelyi elfoglaltságok, betegségek és további sérülések miatt nem volt olyan bajnoki, amelyen az általam elképzelt összeállításban szerepelhettünk volna. Akadtak olyan mérkőzések, amelyeken ifistáinkat, Tóth Leventét, illetve Völgyi Ádámot is a felnőttek között kellett játszatnunk, különben nem lettünk volna meg. Ami a meccseket illeti, hazai pályán a második, idegenben pedig messze a legtöbb átlagcsapatfát mi értük el. Két mérkőzésünk különösen jól sikerült: a Mosonszentmiklós ellen Győrött közel 3600 fát ütöttünk és nyertünk, míg az őszi utolsó fordulóban a Szentgotthárd II. ellen 3650 fát dobtunk. Utóbbi mérkőzésen úgy nyertünk 7-1-re, hogy a hazaiak is kiemelkedően dobtak. A legfájóbb vereségünk pedig Nyergesújfaluban volt, az a két pont most nagyon hiányzik. Egyre egységesebb a csapatunk, a játékosok egyenletesen teljesítenek, sokat fejlődtek, nagyon kiugró fáink ugyan nincsenek – de együtt erősek vagyunk. Egyénileg Horváth Márton, Biró Benjámin és Józsa Gábor teljesítményét emelném ki – ők folyamatosan egységes, jó teljesítményt nyújtanak.

– Ifjúsági csapatunk a második helyen áll, örömteli, hogy Tóth Leventét meghívták a serdülőválogatott bő keretébe – mondta a tréner. – Visszatérve a felnőttcsapatra: a télen erősödtünk, ugyanis sérüléséből visszatért Horváth Flórián, akit az ifi, – és a felnőttcsapatban is számításba tudok venni. Rajta kívül a korábban sérült Csereire és Svajda Zoltánra is számíthatok már.

– Január elején elkezdtük a közös munkát, heti két edzéssel készülünk a jövő hétvégén folytatódó bajnokságra – jelezte Svajda Győző. – Játékosaink emellett egyéni versenyeken is elindultak, hétvégén pedig a vármegyei egyéni bajnokságon is parkettre lépnek a fiúk. Majd pedig a jövő hétvégi rajton mindjárt rangadót vívunk: a második helyen álló Nagymizdó vendégeként játszunk. Ami tavaszi céljainkat illeti, véleményem szerint öt csapat küzd tavasszal a dobogós helyezésekért: a Sárvári Kinizsi, a Nagymizdó, a Balogunyom, a Csákánydoroszló és az Ajka. Konkrét helyezést nem tűztünk ki magunk elé: egy biztos, szeretnénk a dobogón végezni.