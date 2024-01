Pénteken rendezték a játékos sportverseny – országos diákolimpia elődöntőjét a Dr. Gál László Egyetemi Sportcsarnokban, ahol nyolc csapat feszült egymásnak. A regionális megmérettetés győztese egyeneságon bejutott a döntőbe, míg a második helyezett pótselejtezőt vív majd a döntőbe jutásért. Ahogy a városi-megyei döntő, úgy az országos elődöntő is két szombathelyi intézmény, a Derokvits Gyula- és az Oladi Álatlános Iskola különcsatáját hozta, ami ezúttal kötélhúzásban dőlt el, mivel a sorverseny végén mindkét együttes neve mögött 65 pont állt. De most a derkósok úzták jobban a kötelet, így ők jutottak be elsőként az országos döntőbe.