Nem a saját kezében volt a sorsa a magyar válogatottnak. Ahhoz, hogy az elődöntőbe jusson, le kellett győznie az olimpiai bajnok, sokszoros világbajnok franciákat, a németeknek ki kellett kapniuk a csoport utolsó helyén álló horvátoktól. Plusz az osztrákok nem nyerhettek Izland ellen. Nos, utóbbi gárda a délutáni mérkőzésen 26-24-re legyőzte Ausztriát – a magyar–francia meccs kezdésére a háromból tehát egy feltétel már teljesült. A magyar válogatottból hiányzott Palasics Kristóf – a kapust szerdára virradóra vakbélgyulladás miatt megműtötték, így a torna további részében nem védhet. Szintén véget ért a kontinenstorna Máthé Dominiknek, aki térdsérülése miatt már a németek elleni mérkőzésen sem játszott, és utána haza is utazott. A franciák elleni középdöntő első félideje szoros küzdelmet hozott, a magyarok kezdtek jobban, a 11. percben azonban kiegyenlítettek a franciák (8-8). A gallok elkapták a fonalat, 17-13-ra, majd 20-15-re elhúztak. Az első 30 perc hajrája azonban a magyaroké volt, akik a félidőre 20-18-ra felzárkóztak. Szünet után is maradt a két-, olykor háromgólos különbség – a magyar találatra mindig érkezett egy francia válasz. A magyaroktól különösen Fazekas Gergő volt elemében, aki négy gólt is szerzett és remekül játszott. A magyar válogatott végül nagy küzdelemben 35-32- re kikapott, így nem jutott a legjobb négy közé. Siposék pénteken Szlovénia ellen az 5. helyért játszanak.