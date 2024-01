Májusban Szlovákiában rendezik a felnőtt női és férfi egyéni világbajnoki tekevilágbajnokságot. A férfiak és a nők szövetségi kapitánya, Fehér László illetve Orosz István is kijelölte a bő kereteket. A férfiaknál vármegyénkből a Répcelaki SE tekézője, az elmúlt év hazai férfijátékosa, Móricz Zoltán kapott meghívót.

A férfi válogatott kerete: Kiss Norbert, Zapletán Zsombor, Kozma Károly, Karsai László (mind Szeged), Kakuk Levente, Nemes Attila, Fehér Zoltán, Horváth Zoltán (ZTK), Móricz Zoltán (Répcelaki SE), Németh Máté (Kaposvár), Rudolf Balázs (Kleinwarasdorf). A női keret: Méhész Anita, Sáfrány Anita (Electromures Romgáz), Hári Boglárka (FTC), Sass Edit, Tóth Katalin, Bálintfy Cintia, Tóth-Móricz Kata (Győr), Nemes Irén (Rijeka), Airizer Emese, László Kata (ZTE-ZÁÉV), Csongrádi György (Rákoshegy), Németh Enikő (Kleinwarasdorf).

Az U18-as és az U23-as fiúk és lányok – szintén Szlovákiában – csapat Európa,- és világbajnokságon vesznek részt. Az U18-as és U23-as fiúk szövetségi kapitánya a Szentgotthárdi VSE edzője, Tróbert József, míg előbbieknél a Sárvári Kinizsi trénere, Farkas Imre a szövetségi edző. Az U18-as és U23-as bő keretébe a vasi klubokból kilenc játékos kapott meghívót.

Az U18-as fiúválogatott kerete: Tóth Levente (Balogunyom TK), Reibling Olivér (Szentgotthárdi VSE), Hegedüs Dominik (Pápa), Kerner Máté (Herend), Sziklási Szabolcs (Köfém SC), Pis Zsombor (Oroszlányi SZE), Várvölgyi Milán (FTC), Iványik Dávid (Szegedi TE).

Az U23-as férfiválogatott kerete: Balázs Ádám, Banai Bence (Sárvári Kinizsi), Borsos Bence, Karba Bálint, Karba Noel, Oswald Dániel (Szentgotthárdi VSE), Simon Szabolcs (Sárvári Kinizsi), Cserpnyák Martin (Neunkirchen), Juhász Bence, Sziklási Tibor (Kaposvár).

– A válogatásnál több szempontot is figyelembe vettem, az egyéni átlagokat, az országos egyéni bajnokságon nyújtott teljesítményt – mondta Tróbert József. – Fontos volt az emberi oldal is, hiszen csapatjátékosokra van szükségünk. Az U23-as válogatott nagy része már két éve, az észtországi vb-n is szerepelt, azóta tovább fejlődtek a fiúk, Az EB-ig és a VB-ig kétszer edzőtáborozunk Zalaegerszegen. Az U18-asoknál öt, az U23-asoknál nyolc játékost lehet nevezni Szlovákiába.